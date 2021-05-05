Denizli Nerede, Hangi Bölgede? Denizli’nin Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Denizli; ticaret, sanayi, ihracat ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bir şehrimizdir. Özellikle Pamukkale ve yer altı kaynakları ile birçok turisti kendisine çekmektedir. Denizli Türkiye'nin kalabalık sayılabilecek şehirleri arasında bulunmaktadır. Denizli'nin yüz ölçümü ise 12.134 km2 dir. Bu şehrimizin deniz seviyesinden yüksekliği 354 metre ve il plaka kodu 20 dir.

DENİZLİ NEREDE?

Denizli doğal güzellikleri ile ön plana çıkmış olan bir ilimizdir. Bu ilimiz Anadolu Yarımadası'nın güneybatısında Ege Bölgesi'nin ise de güneydoğusunda bulunmaktadır. Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi arasında yer almaktadır fakat Ege Bölgemize bağlıdır. Ama her iki bölgede de bulunan Denizli; batı sınırında Aydın ve Manisa, güney sınırında Muğla, kuzey sınırında Uşak ili ile komşudur.

DENİZLİ HANGİ BÖLGEDE?

Horozu ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bir ilimiz olan Denizli, Anadolu Yarımadası'nın güneybatısında bulunmaktadır. Denizli ilimiz Ege Bölgesi'nin güneydoğusunda bulunmaktadır. Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'nin arasında yer almakta olan bir ildir. Her iki bölgede de toprağı bulunmaktadır.

DENİZLİ NÜFUSU

Denizli ilimiz Türkiye'nin kalabalık illerinden birisidir. 2020 verilerine göre Denizli ilimiz nüfus sıralamasına göre 23. Sırada yer almaktadır. Bu verilere göre Denizli nüfusu 1.040.915'tir. Bu nüfusun 522.173'ü kadın, 518.742'si erkektir.

DENİZLİ İLÇELERİ

Denizli'ye bağlı olan 19 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şu şekildedir: