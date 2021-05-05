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Giriş Tarihi: 5.5.2021 16:00

Nedir? Dert Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Dert Zıt Anlamlısı Nedir? Dert Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Türkçe, kelime haznesi ve çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir dildir. Özellikle eş ve zıt anlamlı kelimeler ile birlikte pek çok kelime desteklenerek alternatif olarak kullanılabilmektedir. Bu kapsamda; olan kelime merak ediliyor. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan bu kelime genellikle olumsuz ve negatif anlamları barındırır. Türk Dil Kurumu’na göre; dert kelimesinin anlamı; üzüntü, hastalık, kötü durum, kaygı ya da tasa gibi anlamları kapsamaktadır. Buna göre; ? Dert kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

Kelime anlamı olarak; içinde bulunulan kötü durum, sorun, sıkıntı olarak adlandırılan diğer bir deyişle üzüntü, kaygı, tasa olarak bilinen dert zıt anlamlısı merak ediliyor. Türkçe'de kullanılan oldukça yaygın kelimeler arasında yer almakla birlikte dilimizde her kelimenin hem eş hem de zıt anlamlısı bulunur. Anlamları, yazılışları ve okunuşları farklı olan dert zıt anlamlısı nedir? Dert kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük…

DERT ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Dert zıt anlamlısı; derman ve çare sözcükleridir. Birbirlerinin tam tersi olan bu durumlar içerisinde karşıtlık anlamı taşırlar. Hem derman hem de çare sözcüğü, dert sözcüğüne karşılık olarak zıt anlamlı şekilde kullanılabilir.

TDK İLE DERT NE DEMEK?

Dert kelimesi; Farsça kökenlidir. Dilimizde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu'na göre dert kelimesinin anlamları; üzüntü, hastalık, ağrı, sorun, kaygı, ur gibi kelimeler olmaktadır.

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Dert Zıt Anlamlısı Nedir? Dert Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
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