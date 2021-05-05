Eksik Zıt Anlamlısı Nedir? Eksiğin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Farklı kökenli dillerden alıntı kelimelerin dilimize yerleşmesi ve Türkçe kelimelerle dönüşümlü olarak kullanılması dolayısıyla zıt anlamlı kelimelere sıkça rastlanır. Bunlardan en çok duyulanı ise eksik kelimesidir. Bu sözcükler arasında yer alan sağlam kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük öğrenilmek istenerek "Eksik zıt anlamlısı nedir?" sorusuyla araştırmalar sürdürülüyor Buna göre; eksik zıt anlamlısı nedir? İşte, eksik kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ve ayrıntılar…
Eksik kelimesinin zıt anlamlısı tamdır. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Eksik kelimesi tam olmayan anlamını taşır.
Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Eksik kelimesinin zıt anlamlısı fazla, tamam, yetkin, tam ve ziyade kelimeleridir.
Eksik kelimenin Tdk'ya uygun doğru kullanımı eksik olmalıdır.
Eksik kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Eksik kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:
- Bir bölümü olmayan, noksan, natamam
- Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat
- Az
- İhtiyaç duyulan şey
- Bu kitap eksik, baş tarafı yok.
- Aynı zamanda, eski dönem edebiyatımızın sohbet ve mülakat türlerinde boşluk olan eksiğini tamamlıyordu.
- eksik çıkmak
- eksik doğmak
- eksik etmemek
- eksik gelmek
- eksik olma!
- eksik olmamak
- eksik olmasın
- eksik olsun
eksik artık, eksik etek, eksik gedik, tahtası eksik, yuları eksik