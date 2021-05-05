Kelime anlamı olarak harf; dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan, sözcükleri yazmaya yarayan işaretlerin tümüne denir. Harfler, seslerin yazı sistemlerindeki karşılığıdır. Bunların birleşimi ve bütününden ise alfabe doğmuştur. Harf kelimesi yerine kullanılabilecek alternatif sözcükler ise harf eş anlamlısı olan sözcüklerdir. Bu bakımdan; harf eş anlamlısı nedir? Harfin eş anlamlısı olan sözcük…
Harf eş anlamlısı olan sözcük; imcedir. Harf kelimesi yerine imce kelimesi kullanılabilir ve kullanıldığı takdirde anlatım bozukluğu ya da anlam kayması yaşanmaz. Bu kapsamda; cümle içerisinde harf kelimesi varsa imce kelimesi ile değiştirilebilir. Böylelikle hem alternatif kelime kullanılmış olur hem de anlam bütünlüğü bozulmaz.
Türk Dil Kurumu'na göre; harf eş anlamlısı olan pek çok sözcük bulunur. Bunlar arasında kod, imge ve ses kelimeleri yer almaktadır. Bu kelimeler harf eş anlamlısı olarak kabul edilmekle birlikte bu sözcük yerine geçebilir.
Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şu şekilde;