Kelime anlamı olarak harf; dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan, sözcükleri yazmaya yarayan işaretlerin tümüne denir. Harfler, seslerin yazı sistemlerindeki karşılığıdır. Bunların birleşimi ve bütününden ise alfabe doğmuştur. Harf kelimesi yerine kullanılabilecek alternatif sözcükler ise harf eş anlamlısı olan sözcüklerdir. Bu bakımdan; harf eş anlamlısı nedir? Harfin eş anlamlısı olan sözcük…

HARF EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Harf eş anlamlısı olan sözcük; imcedir. Harf kelimesi yerine imce kelimesi kullanılabilir ve kullanıldığı takdirde anlatım bozukluğu ya da anlam kayması yaşanmaz. Bu kapsamda; cümle içerisinde harf kelimesi varsa imce kelimesi ile değiştirilebilir. Böylelikle hem alternatif kelime kullanılmış olur hem de anlam bütünlüğü bozulmaz.

TDK İLE HARF EŞ ANLAMLISI OLAN KELİMELER

Türk Dil Kurumu'na göre; harf eş anlamlısı olan pek çok sözcük bulunur. Bunlar arasında kod, imge ve ses kelimeleri yer almaktadır. Bu kelimeler harf eş anlamlısı olarak kabul edilmekle birlikte bu sözcük yerine geçebilir.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şu şekilde;

Doktor eş anlamlısı

Yaşam eş anlamlısı

Zaman eş anlamlısı

Görev eş anlamlısı

Millet eş anlamlısı

Sözcük eş anlamlısı

Ulus eş anlamlısı

Uzak eş anlamlısı

Öğretmen eş anlamlısı

Akıl eş anlamlısı

Hayat eş anlamlısı