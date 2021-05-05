Hediye Eş Anlamlısı Nedir? Hediyenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Hediye kelimesinin eş anlamlısı ile de konuşma dilinde fazlasıyla kullandığımız bir kelimedir. Arapçadan dilimize geçen bu sözcük, ödeme beklentisi veya karşılığında herhangi bir şey olmadan birine verilen bir maddedir olarak tanımlanabilir. Öte yandan gün içerisinde birçok kişi Hediye Eş Anlamlısı Nedir? Sorusuna ait yanıtı araştırıyor. İşte Hediyenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve detaylar…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Bir varlık veya eylemi ifade eden yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelime gruplarını ifade eden eş anlamlı kelimeler, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında çokça kez karşımıza çıkmış bir konudur. Türkçe kelimelerin eş anlamlıları genellikle yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır.

HEDİYE EŞ ANLAMLISI

Her kelimenin eş anlamlısı yani anlamdaşı bulunmadığı gibi bu kelimelerden biri de Hediyedir. Hediye kelimesinin Türkçe kökenli bir karşılığı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre; Hediyenin eş anlamlısı Armağandır.

HEDİYE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Hediye Kelimesinin Eş Anlamlısı

Armağan

HEDİYE KELİMESİYLE İLGİLİ CÜMLELER

Hediyeyi görünce çok mutlu oldum

Babama ne hediye alacağıma henüz karar vermedim

Doğum günün olduğu için sana hediye aldım.

Hediyesi çok ihtişamlıydı.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;