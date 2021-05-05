Kapanma döneminde çocuklar tarihe yön veren Türkleri boyayarak öğreniyorlar

Vakaların artması üzerine tam kapanmadan etkilenen çocuklar için ilk defa Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği (AKES-DER) tarafından Türk tarihine e geleceğine yön veren Devlet Büyüklerinin adı soyadı, yaşadığı yıllar ve Türkiye için yaptıklarının bilgisi olan 300 bin adet boyama kitabı bastırdı.

Çocuklarımızın geçmişini, tarihini ve atalarını tanıtmak olduğunu belirten AKES DER genel başkanı Hasan Kansızoğlu; "Pandemi süresinde okullarından uzak kalan çocuklarımızın evlerinde aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için ne yapabiliriz diye düşünürken, eğlenirken de aynı zaman da öğrenmelerini sağlamak için" Tarihe Yön Veren İnsanlar" ismini verdiğimiz bir boyama kitabı bastırdık. Kitabımızda Türk Tarihi'nde teşkilatlı devlet yapısını ilk kez teşekkül ettiren Metehan'dan Anadolu'yu Türk yurdu yapan Alparslan'a, Fatih'ten II. Abdülhamit'e ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e kadar geniş bir yelpazede Türk büyüklerini hatırlatmayı amaçladık. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimini birlik ve beraberlik içerisinde büyük ve onurlu bir millet olduğumuzun göstergesi olarak atlatmamıza 15 Temmuz'daki direnişin sembolü haline gelen Kahraman Şehidimiz Ömer Halis Demir ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siluetleri de bu kitap da yer aldı. Sadece siluetleri değil aynı zaman biyografileri de bulunuyor. Böylece çocuklarımız boyarken, bilgi sahibi de oluyorlar."

İSTEYEN AİLE VE KAMU KURULUŞLARINA ÜCRETSİZ GÖNDERİLECEK

16 Tarihe yön veren insanları boyama kitabını isteyenlere ücretsiz göndereceklerini belirten genel başkan Kansızoğlu " Kitabımız Mili Eğitim Bakanlığı onaylıdır. Kitabımızı isteyen tüm kamu kurum, kuruluş ve ailelerimize ücretsiz olarak kargo ile gönderim yapıyoruz. Bugüne kadar değişik il ve ilçelere gönderdik. Çocuklarımızın geçmişini ve bu güzel ülkemizin ne fedakârlıklarla Dünya'da parmakla gösterilen ülke olmasında emeği geçenleri bilmelerini istiyoruz "

Kitabın basılmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel şahıslara, şirketlere ayrı ayrı teşekkür ederim, çocuklarımızın bilinçlenmesinde onlarında emekleri büyük olduğunu sözlerine ekledi.