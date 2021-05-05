Kısaca; çabucak korkuya kapılan anlamını taşıyan hem insanlar hem de hayvanlar için kullanılan korkak zıt anlamlısı merak ediliyor. Zıt anlamlı kelimeler, birbirlerini tam tersi yani karşıt durum ve olayları ifade etmek için kullanılırlar. Öte yandan hem eş anlamlıları hem de zıt anlamlıları bilmek cümle içindeki anlatım bozukluğunun da önüne geçer, bu bakımdan anlam kayması da yaşanmaz. Buna göre; korkak zıt anlamlısı nedir? Korkak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük…

KORKAK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Başa gelen olay ya da kişilerden korkma durumu olarak ifade edilen ve sıfat olarak bilinen korkak zıt anlamlısı; cesur, bahadır, dilaver ve gözü pek sözcükleridir. Bu sözcükler; korkak zıt anlamlısı olarak kullanılmakla birlikte hem cümle içerisinde hem de tek başlarına bir anlam ifade edebilirler. Öte yandan cümle içerisinde kullanıldıklarında anlatım bozukluğu ya da anlam kaybı yaşanmaz.

KORKAK NE DEMEK?

Bir kimseden ya da bir olaydan çabucak korkma eylemi veya durumu. Korkak kelimesi sıfattır.