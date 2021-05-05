Öğretmen ve öğretmen adaylarına online seminer

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), "Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık" konulu okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarını kapsayan, çocukların eğitiminde sanat eğitimi yöntemlerini ve tekniklerini analiz eden online seminer düzenledi. Çevrimiçi yapılan seminerin moderatörlüğünde Prof. Dr. Çağlayan Dinçer görev alırken, konuşmacı olarak Prof. Dr. Nilüfer Darıca sunum yaparak okul öncesi öğretmenler ve öğretmen adaylarına hitap etti. Çocukların eğitimlerinde en önemli yolun öğrenmeden geçtiğini belirten Prof. Dr. Darıca, "İki çeşit sanat yapma yöntemi vardır. Birisi sonuç odaklı sanatsal eğitimdir. Diğeri ise süreç odaklı sanatsal eğitim. Bu model uzun süreli bir süreçtir. Çocuğu belli bir kalıba sokmadan uzun bir süreçte hayal gücü ve yeteneğini ortaya çıkaracak bir süreçte sanat yeteneğini ortaya çıkarmak, süreç odaklı bir eğitimdir ve daha etkili bir sistemdir" diye konuştu. SABAH