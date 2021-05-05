Son dakika... Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim ve öğretmenleri ilgilendiren açıklamalar: Haziran'da yayınlanacak...

Öğretmen atamalarıyla ilgili soru üzerine Selçuk, şu cevabı verdi:

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

"Uzun yıllar boyunca, AK Parti döneminde hep 40 binlerin üzerinde atamalar oldu. Geçen sene de 40 bin oldu, ondan önceki sene de 40 bin oldu, hatta bazı senelerde daha da fazla oldu ama bu sene salgının getirdiği koşullar ve başka bütçe olanaklarıyla ilgili olarak 20 binle sınırlı kaldı. Elbette bunun artması noktasında bizim arzımız var, başvurumuz var, görüşmelerimiz var ve bunlar devam ediyor."

Selçuk, atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini kendi talepleri olarak gördüklerini ve bunun artmasını istediklerini söyledi. Öte yandan, bunun Maliye Bakanlığı ve diğer kuruluşların görev alanlarıyla ilgili bir kısmı da olduğuna değinen Selçuk, şöyle devam etti:

"Biz, Milli Eğitim için en iyi olan neyse tabii ki onu istiyoruz ve daha çok öğretmenimizin olması, Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaçlarının karşılanması anlamında elbette beklediğimiz, istediğimiz bir şey fakat bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilir, diğer kurumlar da bunları bizimle paylaşıyorlar, onlar da emin olun ellerinden geleni yapıyorlar."