Subhanallah Ne Demek? Subhanallah Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Müslümanların namaz içerisinde, namazdan sonra veya Allah'ı zikretmek istedikleri her an yaptıkları tesbihat sırasında Subhanallah denilmektedir. Bu zikir, Subhanallah ne demek sorusuyla araştırılıyor. Allah'ın tüm eksiklik ve kusurlardan uzak olduğunu ifade eden bu zikrin manası, Subhanallah anlamı ve fazileti nedir sorusuyla aranıyor.

SUBHANALLAH DEMEK NE ANLAMA GELİR?

Türkçe'ye "Allah münezzehtir" şeklinde çevrilen bu zikir, Subhan ve Allah kelimelerinin birleşiminden oluşur. Subhan kelimesi;

Sıfat olarak: tüm olumsuz sıfatlardan uzak olan, soyutlanmış, tertemiz, pak, arınık, mutlak-mükemmel, mutlak-üstün

Fiil olarak: tüm olumsuz sıfatlardan uzak olarak kabul etmek, soyutlamak, tertemiz bilmek, paklamak, arındırmak, şanını yüceltmek gibi anlamlara sahiptir. Türkçe kelime karşılığı Allah Kusursuzdur, Allah Arınıktır veya Allah Mutlak-Üstündür şeklinde gösterilebilir.

SÜBHANALLAH DEMENİN FAZİLETİ NEDİR?

Hz. Nuh, oğluna verdiği nasihatta "Sübhanaellahi ve bihamdihi" demesini emretmiştir. Çünkü "bu tesbih meleklerin istiğfarı ve mahlukatın duasıdır" demiştir. "Allah noksan sıfatlardan uzaktır" manasına gelen Subhanallah zikrinin fazileti hadis-i şeriflerde izah edilmiştir:

"Sübhanallah demek mizanın yarısını doldurur. Elhamdülillah demek ise teraziyi doldurmuş olur. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur, sadece O vardır, diyen kimse ile Allah arasında hiçbir perde yoktur. Cennette kendisiyle beraber oluncaya kadar" (Tirmizi)

"Sübhanallah demek mizanın yarısıdır. Elhamdülillah ise onu doldurmuş olur. Allahuekber demek gök ile yeryüzü arasını doldurur oruç sabrın yarısı temizlikte imanın yarısıdır." (Tirmizi)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: "Her kim sabah ve akşam yüz defa Subhanallahi ve bihemdihi derse, bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha faziletli bir amel işleyemez.

ELHAMDÜLİLLAH NE DEMEK?

Anlamı: "Şükür Allah'adır" ya da "Allah'a şükürler olsun"

ALLAHUEKBER NE DEMEK?

Anlamı: "Allah en büyüktür"

SÜBHANERABBİYEL AZİM NE DEMEK?

Anlamı: "Büyük olan Rabbim her türlü noksan sıfatlardan uzaktır."

RABBENA LEKELHAMD

Anlamı: "Rabbimiz, hamd sanadır."

SÜBHANERABBİYEL A'LA

Anlamı: "Yüce olan Rabbim her türlü noksan sıfatlardan uzaktır."

ESSELAMU ALEYKUM VE RAHMETULLAH

Anlamı: "Allah'ın selamı üzerinize olsun"

SEMİALLAHU LİMEN HAMİDEH

Anlamı: "Allah kendine hamd edeni işitir."