Kâmil bir imanın hayata en mühim tezahürü salih amelin yanı sıra güzel ahlak sahibi olmaktır. Güzel ahlak için en değerli hazine ise tevazu sahibi olmaktır. Kendini beğenmişliğin ve böbürlenmenin tam zıttı olan ve alçakgönüllü olmayı ifade eden tevazu sözü; sözlük anlamı ve dindeki karşılığıyla inceleniyor. Tevazu ne demek, dinde tevazu sahibi olmak nedir gibi sorulara cevap arıyor.

TEVAZU NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Tevazu sözü, sözlükte "kendi itibar ve derecesini düşük görmek, birine boyun eğmek" anlamındaki vaz' kökünden türemiştir. Kibir ve böbürlenmenin tak aksi olan tevazu sözcüğü, alçakgönüllülük, gösterişsizlik ve yalınlık anlamlarına karşılık gelmektedir.

TEVAZU SAHİBİ İNSANA NE DENİR?

Tevazu sahibi insanlar alçakgönüllülükleriyle ön plana çıkar. Sahip oldukları üstün vasıflar ve özel durumlara rağmen bunlarla böbürlenmek yerine kendilerini oldukları konumdan düşükmüş gibi gösterirler. Tevazu sahiplerine mütevazı adı verilir.

DİNDE TEVAZU NE DEMEK?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) tevazu konusunda yaşamış en büyük örnektir. Kendisi daima sade bir hayat sürmüş, insana yalnızca insan olduğu için değer vermiştir. Mütevazı olmanın cennet ehlinin özelliklerinden biri olduğunu bizlere bildirmiştir. Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadis-i şerifinde tevazu sahibi olmanın insanı Allah katında yücelten bir vasıf olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir: "…Allah, bir kulun hoşgörülü olması sebebiyle izzetini artırır, Allah için tevazu gösteren kişiyi ise yüceltir." Allah kibirlenen kimseleri sevmez. Kibir şeytanla ve kötülükle denk tutulan kötü bir olgudur. Bu sebeple kibrin tam aksi olan tevazu gerçek bir müminin edinmesi gereken bir değerdir.

TEVAZU NE DEMEK ÖRNEKLERİ

Bir ayet-i kerime: "Rahmân'ın has kulları o kimselerdir ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler…" (Furkân, 25/63)

Bir hadis: Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Kim Allah için huşûundan dolayı tevazu gösterirse, Allah onu kıyamet gününde yüceltir. Her kim kibrinden dolayı böbürlenirse Allah da onu kıyamet gününde alçaltır."

"Fazla tevazunun sonu vasat adamdan nasihat dinlemektir" İbn Haldun

"Tevazu Hakk'a teslim olmak ve hükmüne itiraz etmemektir" Kuşeyri

"Tevazu şefkatli olmak, benliği kırmaktır" Cüneyd-i Bağdadi