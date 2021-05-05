YKS öncesi netleri artırmanın 8 yolu





8 HEDEFİNİZ OLSUN:

YKS tercih dönemi oldukça kısıtlı bir süre olduğu için sınavdan sonra pek çok öğrencinin tercih yaparken düşünmeye çok fırsatı kalmıyor. Yoğun çalışmalardan geçip ve çeşitli zorlukları yaşayıp iyi sonuçlar elde eden adaylar dahi yanlış veya eksik düşünmeden dolayı doğru bölümü seçemiyor. Bu gibi hatalara düşmemek için yolun başındayken hedefinizi belirlemeli ve buna göre gerçekçi bir çalışma programıyla ilerlemelisiniz.



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