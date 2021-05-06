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Giriş Tarihi: 6.5.2021 10:22 Son Güncelleme: 6.5.2021 10:22

? Adres Başlığı Nedir?

Adres Başlığı Ne Demek? Adres Başlığı Nedir? Adres Başlığı Örnekleri

Adres başlığı internetten alışveriş yaparken sipariş sayfasında karşılaşılan bir alandır. Son yıllarda hızla yayılan online alışveriş furyası, her geçen gün yeni bir bilgi edinmemizi sağlıyor. Adres başlığı tanımı da bu bilgilerden biri. Pek çok vatandaş , adres başlığı nedir gibi sorularla bu durumu anlamaya çalışıyor. İşte adres başlığına ne yazılır sorusunun cevabı ve

Giderek yaygınlaşan online alışveriş, koronavirüs salgınının da etkisiyle son bir yılda milyonlarca kişinin tercih ettiği bir alışveriş yöntemi haline geldi. İnternetten alışveriş esnasında sipariş ekranında siparişin ulaştırılacağı adres bilgisinin yanı sıra adres başlığı bölümü yer alıyor. Burayı nasıl doldurması gerektiğini bilmeyen vatandaşlar, adres başlığı ne demek, adres başlığına ne yazılır gibi sorularla araştırmaya koyuldu. İşte adres başlığı nedir, nasıl girilir sorularının yanıtı ve adres başlığı örnekleri…

ADRES BAŞLIĞI NEDİR?

İnternetten alışveriş esnasında adres bilgileri bölümünde yer alan adres başlığı kısmı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Adres başlığı kutucuğu, satın alınan ürünlerin gönderileceği adresin adlandırılmasından ibarettir. Satın aldığımız ürün veya ürünlerin gönderilmesi amacıyla girdiğimiz adres bilgisine buradan isim verebiliriz.

ADRES BAŞLIĞINA NE YAZILIR?

Örneğin bu adres evimize ait ise adres başlığı kısmına "ev", iş yerimize ait ise adres başlığı kısmına "iş yeri" veya "iş adresi" yazabiliriz. Böylece söz konusu internet sitesine girdiğimiz adres, başlıkta yazılı olan isimle kaydedilir. Böylece aynı internet sitesinden daha sonraki zamanlarda alışveriş yapmak istediğimizde, alacağımız ürünün hangi adrese gelmesini istiyorsak o adres başlığını seçerek kullanabiliriz.

ADRES BAŞLIĞI NASIL GİRİLİR?

Örneğin bir arkadaşımıza bir hediye yollamak istediğimizde, arkadaşımızın adresini "Arkadaşım Ayşe'nin evi" şeklinde bir adres başlığı ile kaydederek olası karışıklıkları önlemiş oluruz. Adres başlıklarına siparişin geleceği adresin detayı mutlaka yazılmalıdır. Eğer ürünün geleceği yer iş yeriyse iş yeri yazılmalıdır. Eğer eve sipariş verilmişse mutlaka adres başlığında ev olduğu bildirilmelidir.

ADRES BAŞLIĞI NE İŞE YARAR?

Adres başlığı sayesinde ürünü getirecek kargo çalışanı adresi daha çabuk bulacak ve ürünleri daha hızlı teslim edecektir. Ayrıca sonraki alışverişlerde daha hızlı şekilde alışverişi tamamlamak için hazır olan adreslerden biri seçilerek alışveriş daha kısa sürede gerçekleştirilir.

ADRES BAŞLIĞI ÖRNEKLERİ

  • Ev adresim
  • İş yeri adresim
  • Gökçe'nin evi
  • Burak'ın iş adresi
  • Ablamın ofisi

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Adres Başlığı Ne Demek? Adres Başlığı Nedir? Adres Başlığı Örnekleri
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