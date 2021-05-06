Kabul Zıt Anlamlısı Nedir? Kabulün Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

İki farklı kelimenin birbirinin tam zıt manasını ifade etmesi durumu "zıt anlamlı kelimeler" olarak adlandırılır. Dilimizde birçok kelimenin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Kabul sözcüğü de sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır ve bu nedenle kabul zıt anlamlısı zaman zaman vatandaşlar için merak konusu olmaktadır. Bu kelimeler günlük hayatta sıkça kullanılabildiği için karşıt bir kelime kullanılmak istendiğinde o kelimenin zıt anlamlısı olan sözcük tercih edilmektedir. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilmekte olup aynı zamanda anlam bütünlüğü de sağlamaktadırlar. Bu kapsamda; kabul zıt anlamlısı nedir, kabul karşıt anlamlısı hangi kelimedir?

KABUL ZIT ANLAMLISI

Kabul kelimesinin zıt anlamlı sözcüğü: ret

KABUL NE DEMEK

Onay

Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma

Her mihnet kabulüm yeter ki / Gün eksilmesin penceremden. C. S. Tarancı

Konukları veya işi olanları yanına, katına alma

Sunulan bir şeyi, armağanı alma.

Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.

Bir yere alınma.

Akseptans.

Bir poliçenin, adına çekilen kişi tarafından imzalanarak, borcun ödeneceğinin onaylanması.

Bir bankanın kendi üzerine çekilen poliçeye "kabul edilmiştir" şerhini koyması.

Bir malı satın almak için kabul ettiğini bildiren sözdür. (Bak: İcab)

Avcıların kemendi. (Osmanlıca'da yazılışı: kâbul)

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

- Yaşam Eş Anlamlısı

- Doktor Eş Anlamlısı

-Zaman Eş Anlamlısı

-Görev Eş Anlamlısı

-Hayat Eş Anlamlısı

-Sözcük Eş Anlamlısı

-Millert Eş Anlamlısı

-Gıde Eş Anlamlısı