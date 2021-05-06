Kabul Zıt Anlamlısı Nedir? Kabulün Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

İki farklı kelimenin birbirinin tam zıt manasını ifade etmesi durumu "zıt anlamlı kelimeler" olarak adlandırılır. Dilimizde birçok kelimenin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Kabul sözcüğü de sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır ve bu nedenle kabul zıt anlamlısı zaman zaman vatandaşlar için merak konusu olmaktadır. Bu kelimeler günlük hayatta sıkça kullanılabildiği için karşıt bir kelime kullanılmak istendiğinde o kelimenin zıt anlamlısı olan sözcük tercih edilmektedir. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilmekte olup aynı zamanda anlam bütünlüğü de sağlamaktadırlar. Bu kapsamda; kabul zıt anlamlısı nedir, kabul karşıt anlamlısı hangi kelimedir?
KABUL ZIT ANLAMLISI
Kabul kelimesinin zıt anlamlı sözcüğü: ret
KABUL NE DEMEK
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