Lalin Ne Demek? Lalin İsminin Anlamı Nedir?

Anne ve baba adaylarının çocuk isimleri arayışında Lalin ismi de araştırma konusu olarak yer alıyor. Kız çocuk ismi olarak tercih edilen Lalin isminin anlamı nedir, Lalin ne demek ve Türkçe anlamı ne gibi konular bebek isimleri araştırmalarında sık sık yer buluyor. İşte Lalin isminin anlamı ve kökeni.

LALİN İSMİNİN ANLAMI NE TDK

Türk Dil Kurumu'na göre Lalin kelimesi Arapça kökenli "lal" kelimesinden türemiştir. Lal kelimesinin anlamı TDK sözlüğünde "Parlak kırmızı renkteki değerli bir taş" olarak karşılık bulur. Lalin kelimesinin de bu köke binaen "Lal taşı renginde olan, kırmızı renkli" gibi anlamlara geldiği tahmin ediliyor.

TDK'ya göre lal kelimesi 1. anlamı: Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş.

TDK'ya göre lal kelimesi 2. anlamı : Bu taşın renginde olan.

TDK'ya göre lal kelimesi 3. anlamı : Kırmızı renkli bir tür mürekkep.

LALİN İSMİNİN TÜRKÇE ANLAMI

Lalin isminin Türkçe anlamı, "Lal taşı ya da yakut taşı renginde olan, kırmızı renkli değerli taş" şeklindedir. Ayrıca Lalin çiçeği adlı endemik bir çiçek türü olduğu da biliniyor.

LALİN KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Pek çok ebeveyn, çocuğu için tercih edeceği ismin Kur'an-ı Kerim'de geçmesini, güzel bir anlam ifade etmesini ve dinen caiz olmasını ister. İsim seçiminde bu gibi hassasiyetlere dikkat eden anne babalar, çocuklarının hayırlı bir birey olması için güzel isimler tercih eder ve karakterlerinin de isimleri gibi güzel olmasını arzu eder. Lalin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Ancak bu ismin çocuklara verilmesi caizdir ve kullanılmasında İslami açıdan bir sakınca yoktur.

LALİN TÜRK İSMİ Mİ?

Lalin son derece özgün bir isim olup ülkemizde ve dünya genelinde eşine az rastlanan kız isimlerinden biridir. Lalin, kökeni Arapça olan Türk isimlerinden biridir.