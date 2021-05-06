Sosyal medyanın ve internetin günlük hayatımızla iç içe geçmesi sebebiyle farklı dillerden pek çok terim dilimize yerleşti. İnternet jargonu olarak nitelendirilen bu kelimelerden biri de random gülüş ya da random atmak kalıbı oldu. Birçok vatandaş random ne demek, random atmak ne anlama gelir, random gülüş ne demek gibi soruları inceliyor. İşte bu ifade hakkında merak edilenler!

RANDOM NE DEMEK?

Random kelimesi sözlük anlamıyla dilimizde rastgele, gelişigüzel şeklinde karşılık bulmaktadır. Random ifadesi kelime anlamından sıyrılarak sosyal medyada kahkaha atmayı temsilen gerçekleştirilen bir eylem halini almıştır.

RANDOM ATMAK NE ANLAMA GELİR?

Bir sosyal medya terimi olarak random atmak ifadesi, kişinin bir olay veya durum karşısında verdiği bir tepkidir. Random atan kişi, söz konusu durum karşısında çok güldüğünü ve kahkaha attığını belirtmek ister.

RANDOM GÜLÜŞ NE DEMEK?

Random gülüş, klavyede rastgele tuşlara art arda basarak atılan mesaja denir. Son yıllarda sosyal medyada ve mesajlaşma uygulamalarında sıkça kullanılan random gülüş, genellikle "asdfgh" gibi klavyede art arda gelen harflerin sıralanmasıyla ya da karışık harflerin peş peşe basılmasıyla gerçekleştirilir.

RANDOM SOSYAL MEDYADA NE DEMEK?

Random atarken kullanılan ifadelerin ve harflerin herhangi bir anlamı bulunmamaktadır. Yazılı iletişimde sıkça kullanılan bu yöntem, bağlam dolayısıyla kişinin hislerini karşı tarafa yansıtamadığı durumlarda emoji yani ifade sembollerine alternatif olarak random kahkaha ya da random gülüş tercih edilir.

TÜRKÇE'DE RANDOM NE DEMEK?

Komik bir şey yaşandığında verilen bir tepki olarak tanımlanan random atmak ifadesi Türkçe'ye yarı Türkçe yarı İngilizce şeklinde tezahür etmiştir. Bu ifadenin de diğer pek çok sosyal medya terimi gibi Türkçe karşılığı bulunmamaktadır. Ancak rastgele güldüm, sesli güldüm, kahkaha attım şeklinde dile getirildiği de görülmektedir.