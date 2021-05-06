Sıhhat Eş Anlamlısı Nedir? Sıhhat Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Dilimizde birçok kelimenin anlamdaşı bulunduğu gibi Sıhhat kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Günlük konuşma dilinde de çokça kullandığımız bu kelimeler birçok kez "Sıhhat Eş Anlamlısı Nedir?" sorularıyla vatandaşların gündemine taşınıyor. Bu kelime Arapça kökenli olarak bilinirken Sıhhatin Eş Anlamlısı olan kelime ise Türkçe kökenlidir.

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Günlük yaşamımızda birçok alanda kullanılan bu kelimeler özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin dil bilgisi derslerinde de sıkça rastlıyoruz. Bilindiği üzere yazılışları farklı olmasına karşın aynı anlamları taşıyan kelime grupları bilindiği üzere eş anlamlı kelimeler olarak biliniyor.

Öte yandan bilinmesi gereken bir konu vardır ki, Türkçe kelimelerin anlamdaş yani eş anlamlıları genel olarak yabancı kökenli olur.

SIHHAT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Bu kelime gruplarına örnek vermek gerekirse; bunlardan biri de "Sıhhat" kelimesidir. Sıhhat kelimesinin eş anlamlısı ise sağlık ve esenliktir. Her kelimenin eş anlamlısı olmak zorunda değildir.

SIHHAT EŞ ANLAMLISI

Sağlık Esenlik

SIHHAT NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre Sıhhat kelimesi, "Sağlık ve esenlik" Olarak tanımlanmaktadır. Arapça kökenli olan bu kelime aynı zamanda Doğruluk anlamı ile de kullanılıyor. Gün içerisinde çokça kez rastladığımız bu kelime, Arapçada Sihha yani "sağlıklı olma, doğru olma" sözcüğünden alıntıdır.