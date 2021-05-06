Her gün sıkça rastlandığı gibi ilkokul, ortaokul ve lisede dil bilgisi eğitimi esnasında da karşılaşılan konular arasında yerini alan anlamdaş kelimelerden sınav eş anlamlısı ile araştırılıyor. "Sınav kelimesinin eş anlamlısı nedir?" sorusu bu kapsamda araştırma konusu haline geliyor. Bazı kelimelerin birden çok anlamdaşı bulunurken sınav eş anlamlısı yalnızca bir kelimedir. Peki sınav eş anlamlısı nedir? Sınavın eş anlamlısı olan sözcük ne?
Günlük yaşamımızda birçok alanda kullanılan bu kelimeler özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin dil bilgisi derslerinde de sıkça rastlıyoruz. Bilindiği üzere yazılışları farklı olmasına karşın aynı anlamları taşıyan kelime grupları bilindiği üzere eş anlamlı kelimeler olarak biliniyor.
Öte yandan bilinmesi gereken bir konu vardır ki, Türkçe kelimelerin anlamdaş yani eş anlamlıları genel olarak yabancı kökenli olur.
Sınav eş anlamlısı imtihandır. Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı olan ve o kelime yerine kullanılan dil öğeleridir. Sınav kelimesi; günlük hayatta sık sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor.
Sınav kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, sınav kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
- Direnme, dayanışma, güç gerektiren, sonuçta bir deneyim kazandıran zor durum
- Annem, derslerine çalışıp eylülde sınavları başarması gerektiğini hatırlatıyordu.
- Evliliğin ilk yılları bir sınavdır.
Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şu şekilde;