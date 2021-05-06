Her gün sıkça rastlandığı gibi ilkokul, ortaokul ve lisede dil bilgisi eğitimi esnasında da karşılaşılan konular arasında yerini alan anlamdaş kelimelerden sınav eş anlamlısı ile araştırılıyor. "Sınav kelimesinin eş anlamlısı nedir?" sorusu bu kapsamda araştırma konusu haline geliyor. Bazı kelimelerin birden çok anlamdaşı bulunurken sınav eş anlamlısı yalnızca bir kelimedir. Peki sınav eş anlamlısı nedir? Sınavın eş anlamlısı olan sözcük ne?

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Günlük yaşamımızda birçok alanda kullanılan bu kelimeler özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin dil bilgisi derslerinde de sıkça rastlıyoruz. Bilindiği üzere yazılışları farklı olmasına karşın aynı anlamları taşıyan kelime grupları bilindiği üzere eş anlamlı kelimeler olarak biliniyor.

Öte yandan bilinmesi gereken bir konu vardır ki, Türkçe kelimelerin anlamdaş yani eş anlamlıları genel olarak yabancı kökenli olur.

SINAV EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Sınav eş anlamlısı imtihandır. Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı olan ve o kelime yerine kullanılan dil öğeleridir. Sınav kelimesi; günlük hayatta sık sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor.

SINAV NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Sınav kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, sınav kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test

- Direnme, dayanışma, güç gerektiren, sonuçta bir deneyim kazandıran zor durum

SINAV KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Annem, derslerine çalışıp eylülde sınavları başarması gerektiğini hatırlatıyordu.

- Evliliğin ilk yılları bir sınavdır.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şu şekilde;

Doktor eş anlamlısı

Yaşam eş anlamlısı

Zaman eş anlamlısı

Görev eş anlamlısı

Millet eş anlamlısı

Sözcük eş anlamlısı

Ulus eş anlamlısı

Uzak eş anlamlısı

Öğretmen eş anlamlısı

Akıl eş anlamlısı