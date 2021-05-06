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Giriş Tarihi: 6.5.2021 16:47

Nedir? Sınıfın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Sınıf Eş Anlamlısı Nedir? Sınıfın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Küçüklük yaşlarımızdan itibaren karşımıza çıkan sınıf kelimesinin eş anlamlısı merak ediliyor. Özellikle öğrencilik hayatında sıkça karşılaşılan bu sözcüğün akıllara gelen ilk anlamı ders işlenen yer olarak bilinmektedir. Öte yandan kullanıldığı anlama göre de farklı eş anlamları bulunan bir kelimedir. Aynı zamanda zengin bir anlama sahip olduğundan dilimizde farklı tanımlamalar yapmak için kullanılmaktadır. Bu kapsamda; nedir? Sınıfın eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

Kelime anlamı olarak; okullarda, yıllık öğrenime göre öğrencilerin ayrıldıkları bölümlerden her biri olarak tanımlanırken öte yandan ders okutulan alan, yer, derslik gibi anlamları da bulunmaktadır. Kullanıldığı anlama göre farklı eş anlamlıları bulunan sınıf eş anlamlısı da bu kapsamda merak ediliyor. Hem ders işlenen yeri hem de bir topluluğu temsil edebilmesi özelliği ile pek çok yelpazede tercih edilebilen bir kelime olarak da bilinir. Buna göre; sınıf eş anlamlısı nedir? Sınıfın eş anlamlısı olan sözcük…

SINIF EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Sınıf eş anlamlısı olan 3 kelime bulunur. Bunlar; dershane, derslik ve klas kelimeleridir. Sınıf kelimesi pek çok anlamı barındırdığından farklı alanlarda hem cümle içerisinde hem de tek başına kullanılabilir. Türk Dil Kurumu'na göre anlamları ise şu şekildedir;

*Derslik

*Çeşitli amaçla oluşturulmuş topluluklar

*Yıllık öğrenime göre öğrenciler için ayrılan her bölümden biri

*Takımlardan oluşan birlik

*Belirli ortak noktaları bulunan nesneler öbeği

*Nitelikleri veya önemliliklerine göre kişilerin veya nesnelerin ayrıldığı topluluk

*Toplum içerisinde aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan ve aynı şartlarda yaşayan insan grubu

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şu şekilde;

Doktor eş anlamlısı

Yaşam eş anlamlısı

Zaman eş anlamlısı

Görev eş anlamlısı

Millet eş anlamlısı

Sözcük eş anlamlısı

Ulus eş anlamlısı

Uzak eş anlamlısı

Öğretmen eş anlamlısı

Akıl eş anlamlısı

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Sınıf Eş Anlamlısı Nedir? Sınıfın Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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