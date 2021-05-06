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Giriş Tarihi: 6.5.2021 16:51

Zıt Anlamlısı Nedir? Siyahın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Siyah Zıt Anlamlısı Nedir? Siyahın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Bir varlık veya eylemi ifade eden yazılışları anlamca birbirinin karşıtı olan, bu kelimeler birçok alanda karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri olan kelimesinin Zıt anlamlısı bu kapsamda araştırılan kelimeler arasında yerini aldı. “Siyahın Zıt Anlamlısı Nedir?” sorusu yanıt aramaya devam ederken bu kelimenin birden fazla anlamdaşının olduğu da biliniyor. İşte siyah kelimesinin Zıt anlamlısı olan sözcükler…

Birbiriyle çelişen kelimeleri ifade eden karşıt kelimeler Siyah kelimesi zıt anlamlısı ile merak ediliyor. Her kelimenin karşıt anlamlısı olmadığı gibi bu sözcüğün zıttı da günlük hayatımızda fazlaca kullandığımız bir kelime ve sıkça rastladığımız bir renktir. "Siyahın Zıt Anlamlısı Nedir?" sorusu bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. İşte siyah kelimesinin Zıt anlamlısı…

SİYAH KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumu (TDK) resmi sitesinde bu kelimenin anlamını açıklarken "Kara (II), ak, beyaz karşıtı " ifadesini kullanmıştır. Siyah kelimesinin karşıtını ifade eden yani zıt anlamlısı "Beyaz ve Ak" kelimeleridir. Bu kelime ise Ak, kara, siyah karşıtı şeklinde açıklamıştır.

ZIT ANLAMLI KELİMELER

Birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Aşağı-yukarı, ileri-geri, Siyah-beyaz, uzun-kısa, var-yok, gelmek-gitmek gibi birçok sözcük bunlara örnek olarak verilebilir. Öte yandan bilinmelidir ki her kelimenin zıt anlamlısı bulunmamaktadır.

SİYAH ZIT ANLAMLISI

Siyah kelimesinin zıt anlamlısı

1. Beyaz

2. Ak

SİYAH NE DEMEK?

Farsça kökenli bir kelime olan Siyah kelimesi, kara, bir rengi ifade eder. Işığı yansıtmak yerine emen pigmentler siyah rengi ortaya çıkartmaktadır.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

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Siyah Zıt Anlamlısı Nedir? Siyahın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
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