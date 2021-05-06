Sonra Zıt Anlamlısı Nedir? Sonranın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Zıt anlamlı kelimeler, yaşamın pek çok noktasında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Türkçe'de sonra kelimesi bulunan kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda hemen, önce yerine kelimelerin koyulması durumunda, cümlenin anlamı tamamen karşıtı olarak değişecektir. Anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Peki sonra zıt anlamlısı nedir? İşte sonranın zıt anlamlısı olan sözcük

SONRA KELİMESİNİN ZIT ANLAMINI TAŞIYAN SÖZCÜK

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Sonra kelimesinin zıt anlamlısı hemen, şimdi, önce ve ilkin kelimeleridir.

SONRA ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Sonra kelimesinin zıt anlamlısı hemen, şimdi, önce ve ilkindir. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Sonra kelimesi hemen olmayan anlamını taşır.

SONRA KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

SONRA İÇİN 5 ADET ANLAM AŞAĞIDA YER ALIYOR...

Daha ileri bir zamanda, müteakiben.

Daha uzak ve ileri bir yerde.

Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildirir.

Yoksa, aksi hâlde.

Arkadan gelen bölüm veya zaman.

SONRA KELİMESİ İLE İLGİLİ CÜMLELER:

Sonra o yanıma gelip benden özür diledi.

Oradan çıktıktan sonra yanıma gel.

Sonradan dilenen özürlerin hiçbir faydası olmaz.

Bu yiyecekler sonrası içindi.