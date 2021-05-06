Söz Eş Anlamlısı Nedir? Sözün Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Söz kelimesi, pek çok alanda kullanılıyor. Günlük hayattaki konuşmalarda, deyimlerde ve yazı dilinde kullanılan söz ile anlamdaş kelimeler bulunuyor. Söz yerine bu eş anlamlı sözcükleri kullanmak isteyenler, "söz eş anlamlısı veya anlamdaşı"nı araştırıyorlar. TDK ve eş anlamlı kelimeler sözlükleri bu sorulara yanıt veriyor. Bu sözlüklere göre, söz eş anlamlısı nedir, söz yerine hangi kelimeler kullanılabilir?

SÖZ KELİMESİ EŞ ANLAMLISI

Söz kelimesinin eş anlamlı sözcükleri :

Güfte , Söylenti , Kavil , Laf , Kelam , Lakırtı , Sözcük , Kelime

şeklinde sırlanabilir.

SÖZ NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Söz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, söz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil

- Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük

- Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi

- Kesinlik kazanmayan haber, söylenti

- Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme

- Müzik parçalarının yazılı metni, güfte

SÖZ KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yer yer birçok türküde rastladığımız beylik sözler de vardı içinde.

- Ortalıkta bir söz dolaşıyor.

- O, sözünde duran bir adamdır.

- Şarkının sözleri çok anlamlı.