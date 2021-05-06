Dizi ve film sitelerinde, yapımların sosyal medya sayfalarında, kitap incelemesi yapan bloglarda, dizilerin yeni bölümleri ya da filmlerin final sahneleri hakkında konuşurken spoiler tuşu ya da spoiler alert uyarısında bulunmak bir mecburiyettir. Zira yapımı izlemeyen kişiler spoiler yemek istemez. Dizi ve filmseverler için adeta mayın tarlası olan internette spoiler yememek adeta mucizedir. Bu durumda, spoiler ne demek, spoiler yemek ve spoiler vermek anlamı nedir gibi sorular yanıt arıyor.

SPOILER NE DEMEK?

Spoiler, "bir şeyin değerini veya miktarını azaltan ya da tamamen yok eden" anlamında yakın dönemde Türkçe'ye yerleşmiş İngilizce kökenli bir sözcüktür. Spoiler, bir filmin, dizinin ya da kitabın ilerleyen bölümlerine ilişkin sürpriz olması beklenen bir bilginin, yapıtı henüz okumayan ya da izlemeyen kişiye önden verilmesi durumudur. Bu sebeple Türkçe'de spoiler kelimesinin karşılığı olarak "tat kaçıran" ifadesi kullanılmaktadır.

SPOILER VERMEK ANLAMI NEDİR?

Örneğin bir filmde, en başta masum gözüken bir kişinin filmin sonunda katil çıkması, gizli tutulması gereken bir spoilerdır. Bu bilgiyi filmi izleyen kişi süreçte öğrenmelidir. Filmin en başında bu bilgiye sahip olunursa filmden aynı keyif alınmayacaktır. Filmi daha önceden izleyen biri izlemeyen arkadaşına bu bilgiyi aktarırsa ona spoiler vermiş olur.

SPOILER NE DEMEK TÜRKÇESİ?

Film, dizi ve kitaplarda, senaryonun şaşırtıcı noktalarını ya da sürpriz sonları yapıtı henüz tüketmemiş birine önceden bildirme durumuna spoiler denir. Spoiler kelimesine karşılık olarak "Tat kaçıran" kelimesi kullanılmaktadır.

SPOILER İÇERİR NE DEMEK?

Spoiler yemek hoş bir durum olmadığından, dizi ve film sitelerinde bu tarz tat kaçırıcı ön bilgiler "spoiler içerir" ya da "spoiler alert (spoiler uyarısı)" başlığı altında aktarılır. Hatta pek çok film ve dizi sitesinde bu gibi durumlardan kaçınmak adına spoiler butonu yer almaktadır. Böylece istemeden filmin sonunu öğrenmek gibi bir durum söz konusu ol