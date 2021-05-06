Stabil Ne Demek, Durumu Stabil Ne Anlama Gelir? Stabilize Ve Stabil Kelimeleri Anlamı Nedir?

Doktorların müşahade altında ve yoğun bakımda bulunan hastaların durumuna ilişkin hasta yakınlarına bilgi verirken kullandığı "hastanın durumu stabil" ifadesi merak uyandırıyor. Bu durum özellikle hasta yakınları tarafından "stabil ne demek, durumu stabil ne anlama gelir?" gibi sorularla mercek altına alınıyor. Tıp terimlerini inceleyen pek çok kişi stabilize ve stabil kelimeleri anlamı nedir, ne ifade eder gibi araştırmalarla konuyu irdeliyor. İşte tıpta stabilize ne demek sorusunun yanıtı.

STABİL NE DEMEK TDK

Fransızca stable "istikrarlı, sabit, kararlı" kelimesinden alıntı olan stabil kelimesi, Latince stat- "durmak" fiilinden gelmektedir. Durağan, önceki durumunu koruyan, dengeli anlamını taşımaktadır. Günümüzdeki kullanımı ve modern anlamı İngilizce'de oluşmasına rağmen Türkçe telaffuzu Fransızca'dan alınmıştır.

TIPTA STABİLİZE NE DEMEK?

Stabil kelimesinden türetilen stabilize sözcüğü; dengelemek, sağlamlaştırmak manalarına gelmektedir. Kimyasal reaksiyonda sabitlik, denge hali anlamını da taşımaktadır. Reaksiyonun dengesini ya da hızını koruyucu maddeye de stabilizer ya da stabilizatör denir.

HASTANIN DURUMU STABİL NE DEMEK?

Hastalar için kullanılan "hastanın durumu stabil" ifadesi, hastanın durumunda bir değişiklik olmadığını, mevcut durumu koruduğunu, iyiye ya da kötüye gitme durumu olmadığını ifade eder. Ayrıca hastanın hayati bir tehlikesi olmadığını da belirtir.

TIPTA STABİLİZE NE DEMEK?

Bu terim kimya, sanayi, elektrik, ekonomi gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Ancak tıpta stabilize daha çok hastanın durumuna ilişkin ifadelerde kullanılır. Stabilize kan nakli, hastanın durumu stabil, hasta stabil hale getirildi, stabil hücre gibi kullanımlara rastlanır.

YOĞUN BAKIMDA STABİL NE DEMEK?

Yoğun bakım hastaları için gidişat aniden iyi ya da kötü yönde seyredebilmektedir. Durumu iyi olan bir hasta kötüleşebilir ya da bilinci kapalı olan yoğun bakım hastası bir anda iyileşebilir. Bu gibi bir durum görülmemesi halinde yoğun bakım hastasının durumu stabil olarak belirtilir.