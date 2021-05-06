Temiz Eş Anlamlısı Nedir? Temizin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Eş anlamlı kelimeler, Türkçe'de yer alan ve iletişim kurmanın en önemli yapıtaşlarından olan sayısız kelimenin anlam ve tür bakımından birebir karşılığı olan sözcükler bütünüdür. Eğitim - Öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere Türkçe derslerinde öğretilmesinin yanında bu öğretilen bilgiler okullarda yazılı ve sözlü sınavlar başta olmak üzere liselere ve üniversitelere giriş sınavlarında Türkçe testlerinde paragraf içerisinde ya da tek başlına soru olarak çıkabilmektedir. Diğer taraftan günlük yaşantımızda yazma ve konuşma dillerinde anlatım zenginliği, çeşitliliği ile kelime tekrarlarına düşmememiz açısından önemli rol oynamaktadır. Okuduğu kitap, makale, haber, dergi gibi dijital ve basılı kaynaklarda ya da çözdüğü bulmacada temiz kelimesinin eş anlamlısına ilişkin soru görenler Temiz Eş Anlamlısı Nedir? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükle Temiz Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve örnekli açıklamalardan detaylar şöyle;

TEMİZ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Temiz sözcüğünün Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri;

Arı

Pak

Münezzeh

Hijyen

Hijyenik

Necip

Nezih

olarak yer almaktadır.

Kurulan anlamlı ve kurallı bir Türkçe cümlede yer alan temiz sözcüğünün yerine yukarıda yazan kelimeleri koyduğumuzda cümlede hiçbir anlam ve tür farklılığı oluşmayacaktır.

TEMİZ NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan arapça kökenli temiz kelimesinin sıfat ve zarf anlamları ve örnekli açıklamaları şu şekilde;

Anlam 1: Kirli ve bulaşık olmayan, hijeyenli ve pak anlamlarını taşımaktadır.

Buna Adalet Ağaoğlu'nun eserinde yer alan

"Ayak basacak tek adımlık temiz yer yok."

ifadesi örnek olarak gösterilebilir.

Anlam 2: Özenli ve itinalı şekilde yapılmış işleri anlatmak amacıyla cümlede sıfat görevinde kullanılmaktadır.

Örnek: "Temiz İş"