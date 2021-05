What Ne Demek? İngilizce What Kelimesinin Türkçe Anlamı/Çevirisi Nedir?

İngilizce soru cümlelerinin temel unsurlarından biri olan what kelimesi, İngilizce ile yeni tanışanlar tarafından sorgulanıyor. What ne demek, Türkçe'de ne anlama geliyor gibi sorularla bu kelimenin anlamını araştıran birçok kişi, what ile kurulmuş örnek cümleleri de merak ediyor. İşte İngilizce what kelimesinin Türkçe anlamı/çevirisi nedir sorusunun yanıtı ve bu kelimeyle ilgili örnek cümleler…

WHAT NE DEMEK?

What kelimesi sözlükte "ne" anlamına gelmektedir. When "ne zaman", where "nerede, nereye", why "niçin, neden", which "hangisi", who "kim, kimi", whose "kimin" how "nasıl" sözcükleriyle birlikte İngilizce'deki soru bildiren kelimelerin başında yer alır. Soru cümlesi kurabilmek için bu kelimelerden birine ihtiyaç vardır.

WHAT TÜRKÇE'DE NE ANLAMA GELİYOR?

Türkçe'de "Bu nedir, elindeki ne, çantanda ne var?" gibi sorularda kullanılan "ne" kelimesi İngilizce'de "what" olarak karşımıza çıkar. Bu kelime, bir nesnenin kimliğini tanımlatmak üzere kurulan soru cümlesinin baş ögesidir.

İNGİLİZCE WHAT DEMEK NE DEMEK?

İngilizce "what" kelimesi Türkçe'de "ne" anlamına gelir. Karşıdaki kişiye tanım cümlesi kurdurmak üzere bir soru cümlesi oluşturmaya yarar. Bir nesnenin veya kişinin ismini, şeklini, rengini, yaşını, durumunu, iş ve kılışını sorgulamakta kullanılır.

WHATc KELİMESİNİN TÜRKÇE ANLAMI VE CÜMLE ÖRNEKLERİ

What is this? - Bu nedir?

What is your name? - İsminiz nedir?

What do you thing? - Ne düşünüyorsun?

What colour is it? - Bu ne renk?

What did you last night? - Geçen gece ne yaptın?

WHAT İLE İLGİLİ ÖRNEK DİYALOGLAR

-What is your name? (Senin adın ne?)

+My name is Alex. (Benim adım Alex.)

-What did you do yesterday? (Dün ne yaptın?)

+ I cleaned the house. (Evi temizledim.)

-What can I do for you? (Senin için ne yapabilirim?)

+You can bring me bread. (Ekmek getirebilirsin.)