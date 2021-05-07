Hanif kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçen ve anlamı araştırılan dini terimler arasında yer alıyor. Günümüzde hem kadın hem erkekler için kişi adı olarak da kullanılan bu kelime, hanif ne demek, hanif kelimesinin anlamı nedir gibi araştırmalara konu oldu. Hanif ne demek Diyanet anlamı ve TDK açıklaması merak edildi. İşte bu hanif anlamı hakkında Diyanet açıklamaları…

HANİF NE DEMEK TDK

Hanif kelimesi bütün Sami dillerinde ortak olan "hnf" kökünden gelmektedir. Kelimenin kökenine ilişkin çeşitli görüşler bulunmaktadır. Hanif, bir Kur'an kavramı olarak tanımlandığında "Kâinat'ın tek hakimi olan yaratıcıya duru olarak inanıp güvenen" manasını taşır.

HANİF NE DEMEK DİYANET

Hanif kelimesi Kur'an-ı Kerim'de insanın Allah'tan başka hakikat kaynağı ve ilah tanımaksızın yalnızca Allah'ın yoluna kendini teslim etmesi olarak tanımlanır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim henüz insanlara ulaşmadan önce tek tanrı inancı taşıyan kişilere hanif denilirdi. Bu kişilerin İbrahim Peygamber'in yolunda olduklarına inanılmış, Hz. İbrahim'in dini inancını tanımlamak adına hanif kelimesi kullanılmıştır. Kişi olarak da hanif kelimesinin kullanıldığı ilk peygamber Hz. İbrahim'dir.

HANİF ANLAMI NE?

Haniflik, Allah'a şirk koşmanın tam zıttıdır. Yüce Allah'ın tek yaratıcı ve tek güç olduğunun kabul edilmesi manasına gelir. Hanif olmak, Adem soyuna Allah tarafından çizilen hayat şeklidir. İslam kelimesinin Türkçe'ye tercümesi teslim olmaktır. Hanif olmak, aklını ve kalbini kullanarak tek yaratıcı olan Allah'a teslim olmak manasına gelir.

KUR'AN'DA HANİF KELİMESİ

"İbrahim, ne Yahudi idi ne de Hristiyan. Fakat o, hanif (Allah'ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir Müslüman'dı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi." (Âl-i İmrân: 67)

"Kendi varlığımı gökleri ve yeryüzünü var edenin varlığına (yüzüne) tertemiz olarak (hanifen) yönelttim. Kişileri veya eşyayı O'nunla eş tutanlardan değilim." (En'âm: 6/79)

"Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler" (er-Rûm 30/30)