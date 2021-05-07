Hasbelkader Ne Demek? Hasbelkader Kelimesinin Anlamı Nedir?

Dilimize yerleşen Arapça tamlamalardan biri de hasbelkader sözüdür. Bu söz hem anlamı hem de kuruluşundaki kelimeler yönüyle inceleniyor. Bu tamlamayı hasbelkader ne demek, anlamı ne gibi sorgularla inceleyenler, kelimenin kökenini de merak ediyor. Hasbelkader kelimesinin anlamı nedir sorusunun yanıtı ve bu kelimenin dini anlamı haberimizde.

HASBELKADER ANLAMI TDK

Arapça kökenli haseb kelimesi + harf-i tarif (belirtme edatı) + kader kelimesinin birleşimiyle oluşan bu tamlama aslında hasbe'l-kader şeklinde yazılmaktadır. Haseb kelimesi "gereğince, sebebiyle" gibi anlamlara gelir ve Arapça isim tamlamalarının başında yer alır. Bu tamlama en yüzeysel tabiriyle "kaderin hesabı" anlamına gelmektedir.

HASBELKADER NE DEMEK CÜMLE İÇİNDE?

Hasbelkader kelimesi içinde bulunduğu cümleye "kader hasebiyle, kader sonucu ya da rastlantı sonucu" manaları katar. Çoğunlukla, bir kişinin herhangi bir meziyeti olmaksızın bir başarı elde ettiği durumlarda, kaderin işi olmasa bu durum gerçekleşmezdi anlamında kullanılır. Ayrıca sonrasında önemli bir gelişmeye sebep olan tesadüfi karşılaşmalar içinde bu söz grubu kullanılmaktadır.

Hasbelkader anlamı TDK tarafından şu şekilde verilmiştir:

1. Kader gereğince, kader icâbı.

2. Kişinin kendi gayreti ve çabası olmadan.

HASBELKADER DEMEK DİNEN CAİZ Mİ?

Hasbelkader dini yorumu da bu kelimeye ilişkin merak edilenler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu kelimenin söylenmesinde bir mahzur bulunmadığını ve caiz olduğunu ifade eder. Kader icabı anlamına gelen bu kelime grubu, "Allah böyle takdir etmiş de olmuş" manasını da içinde barındırır.

HASBELKADER CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

"Hiçbir vasfı olmamasına rağmen hasbelkader müdür oldu."

"Biz seninle orada hasbelkader karşılaştık."

"Hasbelkader giydiğin bu cübbeye saygı duy!"

"O kazadan sonra hasbelkader hayatta kaldı."

"Hasbelkader onu gördüm de yardım istedim."

"Hasbelkader yaşamak" örneği de yaygın bir kullanımdır.