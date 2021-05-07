İlim Ne Demek? İlim Kelimesinin Anlamı Nedir?

İlim öğrenmek, ilim irfan sahibi olmak gibi kullanımlarla karşımıza çıkan ilim kelimesi, çoğu zaman bilim sözüyle karıştırılmaktadır. Ancak ilim, bilimin daha ötesinde ve üzerinde bir sözcüktür. Bu sözcüğün anlamını derinlemesine çözmek isteyenler, ilim ne demek, ne anlama gelir, ilim kelimesinin anlamı nedir gibi sorularla araştırma yapıyor. İşte, Kur'an'da ilim ne demek sorusunun yanıtı ve bu konuyla ilgili detaylı bilgi.

İLİM NE ANLAMA GELİR?

İlim ve bilim kelimeleri, aralarındaki fark gözetilmeksizin birbiri yerine kullanılır. Bu durum da zaman zaman "kelimenin yanlış anlamda kullanılması" sebebine bağlı anlatım bozukluğuna yol açar. İlim kelimesinin anlamı doğru bilindiği takdirde bu sorun ortadan kalkacaktır. TDK ilim ne anlama gelir sorusuna şu şekilde yanıt vermektedir: "Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi."

İLİM VE BİLİM ARASINDAKİ FARK

İlim kelimesi, bilim ile aynı anlama gelmektedir ancak bilimden daha kapsayıcıdır. Hatta bilimi de içine alır. Şöyle ki, bilim yalnızca maddi dünya ile ilgilenir. Ancak ilim manevi ve dünyevi bilgilerin tamamını içermektedir. İlimde metaya ek olarak maneviyat söz konusuyken bilimde yalnızca meta vardır. Arapça ilm'den gelen bu kelimenin Türkçe'deki karşılığı bilgidir. Bilim ise bil- kökünden türetilen Öz Türkçe bir sözcüktür. Vahiy, keramet, alamet, mucize terimleri bilimle değil ilimle açıklanabilir.

KUR'AN'DA İLİM NE DEMEK?

Kur'ân-ı Kerim'de ilim kavramı daha ziyade "ilâhî bilgi" yahut "vahiy" anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca hem insanın vahyedilmiş ilâhî hakikate dair ilmi, hem de edindiği dünyevî ilmi ifade etmek üzere bu konuya ilişkin bilgi çeşitli âyetlerde yer almaktadır. Bilgisizliğin yani cehlin karşıtı olarak ifade edilir. Kur'an-ı Kerim'de bu kökten türeyen kelimelerin yaklaşık 750 yerde geçtiği görülmüştür. Âlim, alîm, allâm ve allâme, ma'lûm, ma'lûmât, muallim, müteallim, muallem bu kelimeden türemiştir ve bilgiyle ilişkili manalarda kullanılır.

İLİM İLE İLGİLİ AYETLER

1. "De ki: Ey Rabbim! İlmimi artır." Tâhâ sûresi (20), 114

2. "De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Zümer sûresi (39), 9

3. "Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir." Mücâdele sûresi (58), 11

4. "Allah'tan kulları içinde ancak ilim sahibi olanlar korkar." Fâtır sûresi (35), 28.