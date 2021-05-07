Melankolik Ne Demek? Melankolik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Pek çok kişi tarafından melankoli ne demek sorgularının malzemesi olan melankoli hali, ruhsal bir bozukluk olmasına rağmen geçici bir ruh hali gibi görülmektedir. Depresif bir hayat tarzını benimseyenler, melankolik kelimesinin anlamı nedir diye sorgulamaksızın kendilerini melankolik olarak tanımlar ve kimileri melankoliyi olumlu bir durummuşçasına lanse eder. Ancak en az depresyon kadar ciddi bir durum olan melankoli, kontrol altına alınması gereken psikolojik bir durumdur. İşte melankoli hakkında merak edilenler.

MELANKOLİK NE DEMEK?

Bu kelime, Eski Yunanca Melankolia "Üzüntü" kelimesine dayanmaktadır. Sözlükte melankolik kelimesinin anlamı "Hüzün veren, hüzün belirtisi olan, kara sevdaya tutulmuş" gibi tanımlarla verilir. Ancak tıpta melankolik, ruhsal bir hastalık olan melankoli haline tutulmuş kişi anlamına gelmektedir. Melankolik kişiler derin bir üzüntü, toplumdan soyutlanma ve depresyon haliyle kendilerini gösterir. Ancak bu terim, hastalık anlamından sıyrılarak özellikle gençler arasında pesimist ve karamsar gibi bir kullanım halini almıştır.

MELANKOLİ NE DEMEK?

Farklı türleri olan bu psikolojik rahatsızlık, önü alınmadığı takdirde daha ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Derin bir üzüntü ve depresyon hali olarak bilinen melankoli, insanın ruhunu saran ve tüketen bir rahatsızlıktır. Melankolik insan kişilikleri kısaca şu şekildedir:

Karamsar ve kederli ruh hali,

Gelecek hakkında olumsuz düşünme,

Kötümser düşünceler,

Hayattan zevk alamama,

Psikomotor yavaşlama,

Enerjinin olmaması,

İştah ve uyku düzensizlikleri,

Çabuk duygulanma,

Çabuk ağlama ve sinirlenme,

Saplantı ve korkular,

Endişe ve güvensizlik.

MELANKOLİK TAKILMAK NE DEMEK?

Melankoli insanı ciddi depresyona sürükleyen ruhsal bir durumdur. Ancak özellikle gençler arasında yayılan "melankolik takılmak" kalıbı bu hastalıktan sıyrılarak gelip geçici depresyon manasında kullanılmaktadır. Genel ruh hali keyifsiz, memnuniyetsiz, sosyallikten kaçınan ve kendi kabuğuna çekilen kişiler için "melankolik takılıyor" denilir. Ancak bu durum geçici değilse ve kişinin karakteri haline geldiyse bu kişinin psikolojik destek alması gerekir.