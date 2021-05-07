Özgür Zıt Anlamlısı Nedir? Özgürün Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Kelime anlamı olarak; herhangi bir biçimde kısıtlamaya, bir koşula, bir zorlamaya bağlı olmayan anlamları içeren özgür zıt anlamlısı merak ediliyor. Türkçe'de sıfatlar arasında yer alan bu kelimenin diğer anlamları ise hür, tutuklu olmayan, denetlenmeyen gibi anlamlar olmaktadır. Bu kelimenin hem zıt anlamlısı hem de eş anlamlısı cümle içerisinde kullanılabildiği gibi tek başlarına da anlam ifade etmektedirler. Bu bakımdan; özgür zıt anlamlısı nedir? Özgür kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

ÖZGÜR ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Özgür zıt anlamlısı bağımlı, köle, tutsak gibi kelimeler olmaktadır. Bu kelimeler de sıfat olarak tabir edilirler. Karşıt kelimeler arasında yer alan bu sözcükler; başka bir kimse tarafından denetim altında tutulan ya da karar verme yetkisi kendisine ait olmayan anlamlarını içerisinde barındırır.

ÖZGÜR NE DEMEK?

Herhangi bir biçimde kısıtlamaya ya da koşula bağlı olmayan, zorlamaya tabi tutulmayan anlamına gelirken özetle bir başkasının kölesi olmayan anlamını taşır.