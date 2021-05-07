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Giriş Tarihi: 7.5.2021 13:34

Prof. Dr: Ersöz: Projenin hedefleri gerçekçi olmalı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Prof. Dr: Ersöz: Projenin hedefleri gerçekçi olmalı

(HKÜ) ve Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin (KALİTTO) düzenlediği "ERA-NET ve İkili/Çoklu İşbirliği Programları" proje hazırlık bilgilendirme toplantısı çevrimiçi gerçekleştirildi. Programa konuşmacı olarak katılan Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz, hazırlanan projenin hedeflerinin gerçekçi, ölçülebilir ve proje süresince ulaşılabilir olması gerektiğine dikkat çekti.

Proje önerisinde olması gereken özelliklerden bahseden Prof. Dr. Mustafa Ersöz, "Araştırma problemi, hipotez ve amaç net bir şekilde ve öz olarak ifade edilmelidir. Gereksiz kitabi bilgilerden kaçınılmalıdır. Projenin önemi güçlü bir şekilde vurgulanmalıdır. Projenin bilimsel ve teknolojik mükemmeliyeti; güncel literatür özeti, patent, faydalı model, pazar araştırması ile desteklenerek sunulmalı ve literatürün projenin amacı ile ilişkisi izah edilmelidir" dedi.

Projenin kapsamı ve sınırlarının açık bir biçimde ifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Ersöz, "Belirsizlik yaratan ifadelerden kaçınılmalıdır. Projenin yöntemi mümkünse görsel öğelerle beslenerek ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Proje organizasyonu olabildiğince ayrıntılı bir şekilde verilmelidir. Projenin amaçları ne bilimsel, teknoloji hedefleri tanımlanmalıdır. Projenin hedefleri gerçekçi, ölçülebilir ve proje süresince ulaşılabilir olmalıdır" diye konuştu.

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Prof. Dr: Ersöz: Projenin hedefleri gerçekçi olmalı
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