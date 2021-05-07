Prof. Dr: Ersöz: Projenin hedefleri gerçekçi olmalı

Proje önerisinde olması gereken özelliklerden bahseden Prof. Dr. Mustafa Ersöz, "Araştırma problemi, hipotez ve amaç net bir şekilde ve öz olarak ifade edilmelidir. Gereksiz kitabi bilgilerden kaçınılmalıdır. Projenin önemi güçlü bir şekilde vurgulanmalıdır. Projenin bilimsel ve teknolojik mükemmeliyeti; güncel literatür özeti, patent, faydalı model, pazar araştırması ile desteklenerek sunulmalı ve literatürün projenin amacı ile ilişkisi izah edilmelidir" dedi.

Projenin kapsamı ve sınırlarının açık bir biçimde ifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Ersöz, "Belirsizlik yaratan ifadelerden kaçınılmalıdır. Projenin yöntemi mümkünse görsel öğelerle beslenerek ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Proje organizasyonu olabildiğince ayrıntılı bir şekilde verilmelidir. Projenin amaçları ne bilimsel, teknoloji hedefleri tanımlanmalıdır. Projenin hedefleri gerçekçi, ölçülebilir ve proje süresince ulaşılabilir olmalıdır" diye konuştu.