Yüz Eş Anlamlısı Nedir? Yüzün Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Yüz kelimesi, günlük hayatta pek çok alanda kullanılıyor. Genel anlamda birden fazla anlam barındıran yüz kelimesi, hem soyut hem de somut anlamlar taşımaktadır. Bu sebeple de "yüz" kelimesi eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK ve eş anlamlı kelimeler sözlüğü bu noktada yardımımıza yetişiyor. Buna göre, yüz eş anlamlısı, anlamdaşı nedir? İşte, yüzün eş anlamlısı olan sözcük.

YÜZ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Günlük konuşulan dilde birçok kelimenin anlamdaşı bulunduğu gibi yüz kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Yüz kelimesinin en çok kullanılan eş anlamlı kelimesi çehre kelimesidir. Yüz kelimesinin eş anlamlı kelimeleri aşağıda yer alıyor…

YÜZ EŞ ANLAMLISI: Surat, Sima, Çehre, beniz, bet, kap, kopya, satıh, suret, taraf, utanma, üzeri, yan

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Günlük yaşamımızda birçok alanda kullanılan bu kelimeler özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin dil bilgisi derslerinde de sıkça rastlıyoruz. Bilindiği üzere yazılışları farklı olmasına karşın aynı anlamları taşıyan kelime grupları bilindiği üzere eş anlamlı kelimeler olarak biliniyor.

Öte yandan bilinmesi gereken bir konu vardır ki, Türkçe kelimelerin anlamdaş yani eş anlamlıları genel olarak yabancı kökenli olur.

YÜZ NE DEMEK?

YÜZ İÇİN 15 ADET ANLAM BULUNDU

Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adıve bu sayıyıgösteren işaret, 100, C.

On kere on, doksan dokuzdan bir artık olan.

Kez, kere kelimeleri ile birlikte kullanılarak yapılan işin çokluğunu abartmalıbir biçimde anlatır.

Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat.

Yüzey, satıh.

(kesici araçlarda) Keskin kenar.

Bir şeyin ön tarafta bulunan bölümü, cephe.

Bir kumaşın dikişsırasında dışa getirilen gösterişli bölümü.

Yastığa geçirilen kılıf.

Bir şeyin görünen bölümünde kullanılan kumaş.

Utanma.

Birinin görülegelen veya umulan hoşgörürlüğüne güvenilerek gösterilen cür et.

(çıkma durumunda) Nedeniyle, sebebiyle.

Yan, taraf.

Bir yapının dışa bakan düşey yüzeylerinin tümü.