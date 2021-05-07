Zarar Zıt Anlamlısı Nedir? Zararın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Zarar zıt anlamlısı, zaman zaman vatandaşlar ve Türk dili ile ilgili eğitim gören ya da ders alan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bu noktada, zıt anlamlı sözcükler ve TDK sözlüğü, kelimelerin zıt anlamlısını bulmak için yardıma yetişiyor. Bu konuda çeşitli nedenlerle detayları merak eden birçok vatandaş " Zarar Zıt Anlamlısı Nedir?" sorusuna ilişkin yanıt arıyor. Zarar zıt anlamlısı deyince ilk akla gelen yarar olan sözcüğüdür.

ZARAR ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Zarar kelimesinin zıt anlamlısı yarar sözcüğüdür. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Zarar kelimesinin zıt anlamı ise faydadır.

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Zarar kelimesinin zıt anlamlısı fayda, yarar kelimeleridir.