Diyarbakır Nerede, Hangi Bölgede? Diyarbakır’ın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Diyarbakır hem tarihi güzellikleri ile hem de mutfağının çok geniş olmasıyla öne çıkan bir ilimizdir. Özellikle turistlerin ilgisini çokça çekmektedir. Diyarbakır Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisidir. Diyarbakır ilinin yüz ölçümü 15.168 km2 dir. İlin deniz seviyesinden yüksekliği 660 metredir ve plaka kodu 21'dir.

DİYARBAKIR NEREDE?

Özellikle yemekleri ile ilgi odağı olan ilimiz Diyarbakır, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Mezopotamya olarak bilinen toprakların kuzeyinde yer alır. Bu şehrimizin doğu sınırında Batman ve Muş, batı sınırında Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya, kuzey sınırında Elazığ ve Bingöl, güney sınırında ise Mardin illeri bulunmaktadır. Ve bu ilimiz Güneydoğu Torosları ile çevrelenmiştir.

DİYARBAKIR HANGİ BÖLGEDE?

Diyarbakır Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ise orta kısmında yer alır. Mezopotamya olarak bilinen toprakların kuzeyindedir. Bu şehrin etrafında bulunan şehirler ise; Batman, Muş, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Mardin'dir.

DİYARBAKIR NÜFUSU

Diyarbakır Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisidir. Türkiye nüfus sıralamasına göre 12. olan Diyarbakır'ın nüfusu 1.783.431'dir. Bu nüfusun 883.915'i kadın, 899.516'sı erkektir.

DİYARBAKIR İLÇELERİ

Diyarbakır ilimize bağlı 17 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler: