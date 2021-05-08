Elazığ Nerede, Hangi Bölgede? Elazığ’ın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Elazığ tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi geçmişi oldukça eskiye dayanan şehirlerimizden birisidir. Bu şehrimiz hem doğal hem de kültürel güzellikleri ile dikkat çekmektedir. Elazığ ilimizin yüz ölçümü 9.383 km2 dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 1.070 metredir ve il plaka kodu 23'tür.

ELAZIĞ NEREDE?

Tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan illerimizden birisi olan Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneybatısında yer almaktadır. Bu bölgenin ise Yukarı Fırat Bölümü'nde bulunur. Elazığ ilimize sınır komşuluğu yapan iller; doğu sınırında Bingöl, kuzey sınırından Tunceli, batı ve güneybatı sınırından Malatya, güney sınırından ise Diyarbakır'dır. Ayrıca bu ilimiz doğu, batı ve güneyden Güneydoğu Toroslar ile çevrilidir.

ELAZIĞ HANGİ BÖLGEDE?

Elazığ ilimiz, Türkiye'nin yedi bölgesinden olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Bu bölgenin güneybatısında bulunurken, bulunduğu bölge ise Yukarı Fırat Bölümü'ne aittir. Bu şehrin etrafında Güneydoğu Toroslar bulunur. Ayrıca Elazığ şehrimizin etrafındaki şehirler ise; Bingöl, Tunceli Malatya ve Diyarbakır'dır.

ELAZIĞ NÜFUSU

Elazığ ilimiz, Türkiye nüfus sıralaması verilerine göre 37. sıradadır. 37. sırada bulunan bu ilimizin nüfusu 2020 verilerine göre 587.960 kişidir. Bu nüfusun 296.499'u kadın, 291.461'i erkektir.

ELAZIĞ İLÇELERİ

Elazığ ilimize bağlı merkez ilçe ile birlikte 11 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekildedir: