Gazoz asit mi baz mı? Gazoz pH değeri kaçtır?

Gazoz ve diğer birçok asitli içecek özellikle erken ergenlik ve ergenlik dönemindeki çcuklar tarafından oldukça sık tüketiliyor. Asitli içecekler kategorisinde yer alan gazozların pH değerleri ise oldukça şaşırtıcı olabiliyor. Gazoz asit mi baz mı öğrenmek çocuklarımızın nasıl bir içecek tükettiğini anlamamızda kilit rol üstleniyor.
GAZOZ ASİT Mİ BAZ MI?
Dünya üzerindeki pek çok madde pH cetvelinde yer almaktadır. pH cetveli 0'dan 14'e kadar uzanmakta ve bu maddeler pH cetvelinde farklı değerlere yerleşmektedir. pH değeri 0 – 7 arasında olan maddeler asit; 7 – 14 arasında olan maddeler ise baz olarak adlandırılmaktadır.
Asidik maddelerin yani asitlerin özellikleri şu şekilde sıralanır;
Bazik maddelerin yani bazların özellikleri ise şöyledir;
Bu tabloya baktığımız zaman, gazozun asidik bir madde olduğunu anlayabiliyoruz. Gazoz, tüketildiği zaman boğazda anlık bir yanmaya sebep olur. Ayrıca asidik özelliğinin güçlü olması ve yoğun miktarda şeker içermesi sebebi ile dişler için de oldukça zararlı olabilmektedir.
GAZOZ PH DEĞERİ KAÇTIR?
Gazozun pH değerini bilmek nasıl bir madde tükettiğimizi anlamak için oldukça önemlidir. Gazoz; limon, şeker, su ve karbonat gibi maddelerden üretilmektedir. Gazozun içerisindeki bu maddeler ise gazozun bir asit olmasını hatta güçlü bir asit olmasını sağlamaktadır.
Gazozun pH değeri yaklaşık 4,3 olarak belirlenmiştir. Bu değer gazozun oldukça kuvvetli bir asit olmasına ve fazla tüketimi halinde dişlere ve diş minelerine zarar vermesine sebep olmaktadır.