Hatay Nerede, Hangi Bölgede? Hatay'ın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Hatay özellikle konumu itibarıyla ticari yönden çok gelişmiş olan bir şehirdir. Bu şehrimiz yemekleri ile ön plana çıkmış olan illerimizden de birisidir. Hatay Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden birisidir. Bu şehrin yüz ölçümü 5.600 km2 dir. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 100 metredir. Ayrıca bu ilimizin plaka kodu 31'dir.

HATAY NEREDE?

Hatay Türkiye'nin en güneyinde yer alan il olması ile de ön plana çıkan bir ilimizdir. Hatay, Suriye ile sınır komşuluğu yapan şehirlerimizden birisidir. Hatay'a sınır komşuluğu yapan illerimiz ise kuzeydoğu sınırında Gaziantep, kuzey sınırında Osmaniye, kuzeybatı sınırında Adana ilimizdir. Bu şehrimizin batı sınırında Akdeniz bulunmaktadır. Ayrıca doğu ve güneydoğu sınırlarında ise Suriye bulunmaktadır.

HATAY HANGİ BÖLGEDE?

Hatay ilimiz, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Akdeniz Bölgesi'nin en doğusunda yer almaktadır. Bu ilin etrafında bulunan iller ise Gaziantep, Osmaniye ve Adana'dır. Bu ilin doğu ve güney sınırlarında Suriye bulunmaktadır. Akdeniz Bölgesi'nde bulunan bu ilimizin batı sınırının Akdeniz'e kıyısı bulunmaktadır.

HATAY NÜFUSU

Hatay, Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden birisidir. Bu şehir 2020 Türkiye nüfus sıralamasında en kalabalık 13. Şehrimiz olarak karşımıza çıkar. Bu ilimizin nüfusu 1.659.320'dir. Bu nüfusun 826.174'ü kadın, 833.146'sı erkektir.

HATAY İLÇELERİ

Hatay ilimize bağlı 15 adet ilçe bulunmaktadır. Bu iller şunlardır: