HKÜ’de online desen çalışması

Programda moderatör ve konuşmacılık görevini Öğretim Görevlisi Atiye Güner yaparken, Öğretim Görevlisi Mehmet Vanlıoğlu da programa konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılara dünya üzerinden önemli desen çalışmaları ve örneklerini göstererek sunumlar yapan konuşmacılar, desen çalışması yapmanın tüm yönlerini anlattılar.

Desenin, duygu ve düşüncelerin kâğıda aktarımı olduğunu anlatan Atiye Güner, "Öncelikle şunu bilerek işe başlamak lazım her şekil desen değildir, bunların birçoğu motiftir. Örneğin bir baklava dilimi, halı üzerindeki şekiller, bazı semboller motiftir. Desen, iyi bir sanat ve tekniğin eseridir. Bir birikimin dışa vurumudur. Desen bir tablo öncesi ön hazırlık gibidir. Desen çizmek, özellikle Rönesans döneminde hümanizmin de etkisiyle daha da değer kazanmıştır. Desen, tam anlamıyla kimliğini Rönesans döneminde kazanmıştır" dedi.

Mehmet Vanlıoğlu ise doğru desen çalışması ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Vanlıoğlu, öğrencilere desen çalışması yapmadan iyi karar vermeleri gerektiğini vurgulayarak, "Sonrasında kullanılacak teknik, oran/orantı ve altın kurallara önem vermek gerekir. İlk zamanlar direk bir kişiyi ya da nesneyi çizmeden önce ilk olarak onu iyice bir incelemek gerekir. Ayrıca çeşitli çizgiler ile ön çalışmalar yapmamız gerekir. Bunların ardından çizime geçmemiz gerekir. Ayrıca tavsiyem ilk zamanlar bir kişiyi çizmek yani portre yerine, basit nesneler seçerek onun üç boyutlu çizimlerini yaparsak bu bizi insan portresi çizmeye hazırlar. Bir çizim yaparken çizmeden önce kompozisyona da önem vermek gerekir ve kompozisyonunda nefes alması gerekir. Desen öncelikle doğru görüş gerektirir" diye konuştu.