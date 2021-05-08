İzmir Nerede, Hangi Bölgede? İzmir’in Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Antik çağlardan bu yana sayısız kültüre ev sahipliği yapmış bir şehrimiz olan İzmir, Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden birisidir. Bu şehrimizin yüz ölçümü 11.891 km2'dir. Türkiye'nin en büyük 23. ilidir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 30 metredir. Bu ilimizin il plaka kodu 35'tir.

İZMİR NEREDE?

İzmir, Türkiye'nin en güzide şehirlerinden birisidir. Bu şehir "Ege'nin incisi" olarak bilinen bir şehirdir. İzmir, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Ege Bölgesi'nde bulunmaktadır. Bu ilimiz Ege Bölgesi'nin Kıyı Ege Bölümü'nde bulunur. İzmir şehrimizin güney sınırında Aydın, kuzey sınırında Balıkesir ve doğu sınırında Manisa illeri ile komşuluk yapmaktadır. Bu ilimizin Ege Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

İZMİR HANGİ BÖLGEDE?

İzmir, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Ege Bölgesi'nde bulunmaktadır. Bu ilimiz Ege Bölgesi'nin Kıyı Ege Bölümü'nde bulunur. İzmir'i çevreleyen illerimiz ise Aydın, Balıkesir ve Manisa illeridir. Bu ilimizin Ege Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

İZMİR NÜFUSU

İzmir Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisidir. Bu ilimiz Türkiye nüfus sıralamasında 3. sırada yer almaktadır. Bu ilin nüfusu 2021 verilerine göre 4.394.694'tür. Bu nüfusun 2.857.445'i kadın, 2.187.228'si erkektir.

İZMİR İLÇELERİ

İzmir'e ait 30 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler: