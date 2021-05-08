Kastamanu Nerede, Hangi Bölgede? Kastamonu'nun Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Kastamonu gerek doğal gerekse tarihi güzellikleri ile ülkemizde bulunan nadide şehirlerden bir tanesidir. Bu şehrimiz yüz ölçümüne göre nüfusu az olan şehirlerimizdendir. Bu şehrimizin yüz ölçümü 13.064 km2'dir. Bu şehrimizin deniz seviyesinden yüksekliği 775 metredir ve il plaka kodu 37'dir.

KASTAMONU NEREDE?

Ilgaz Dağı ile ünlenen bu şehrimiz Türkiye'nin en kuzeyinde bulunmaktadır. Bu şehrimiz Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bir şehirdir. Kastamonu bu bölgenin ise Orta Karadeniz Bölümü'nde bulunur. Bu şehre sınır komşuluğu yapan illerimiz ise; doğu sınırında Sinop, güneydoğu sınırında Çorum, güney sınırında Çankırı, güneybatı sınırında Karabük ve batı sınırında Bartın'dır. Bu şehrin kuzey sınırı ise Karadeniz'dir.

KASTAMONU HANGİ BÖLGEDE?

Bu şehrimiz Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bir şehirdir. Kastamonu bu bölgenin ise Orta Karadeniz Bölümü'nde bulunur. Bu şehrimizin etrafındaki iller ise; Sinop, Çankırı, Çorum, Karabük, Bartın'dır. Bu ilimizin kuzeyinde Karadeniz bulunur.

KASTAMONU NÜFUSU

Kastamonu, Türkiye'nin pek de kalabalık sayılmayan illeri arasında bulunmaktadır. Bu ilimiz Türkiye nüfus sıralamasında 51. sırada yer almaktadır. Nüfusu 376.377'dir. Bu nüfusun 189.113'ü kadın, 187.264'ü erkektir.

KASTAMONU İLÇELERİ

Kastamonu ilimize ait merkez ilçe ile beraber 20 ile bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: