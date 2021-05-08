Kırşehir Nerede. Hangi Bölgede? Kırşehir'in Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Tarihi ve doğal güzellikleri ile eşsiz şehirlerimizden birisi olan Kırşehir, Türkiye'nin en sakin şehirlerinden birisidir. Bu şehir Türkiye'nin en az kalabalık olan şehirlerinden birisidir. Bu şehrimizin yüz ölçümü 6.584 km2'dir. Kırşehir'in deniz seviyesinden yüksekliği 985 metredir ve il plaka kodu 40'tır.

KIRŞEHİR NEREDE?

Tarihi güzellikleri, yer altı şehirleri ile turistik açıdan önemli şehirlerimizden birisi olan Kırşehir, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu şehir; Anadolu'nun tam ortasında, kalbinde yer alan bir şehirdir. Bu şehrin sınır komşuluğunda bulunan illerimiz; kuzeybatı sınırında Kırıkkale, kuzeydoğu ve doğu sınırında Yozgat, doğu ve güneydoğu sınırında Nevşehir, güney sınırında Aksaray ve batı sınırında Ankara'dır.

KIRŞEHİR HANGİ BÖLGEDE?

Turistik açıdan önemli şehirlerimizden birisi olan Kırşehir, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu şehir İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak Bölümü'nde yer alır. Anadolu'nun tam ortasında, kalbinde yer alan bir şehirdir. Bu şehri çevreleyen iller Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Aksaray ve Ankara'dır.

KIRŞEHİR NÜFUSU

Kırşehir, Türkiye'nin en az kalabalık illerinden bir tanesidir. Bu ilimiz Türkiye nüfus sıralamasında 69. sırada yer almaktadır. Bu ilin nüfusu 243.042'dir. Bu nüfusun 123.317'si kadın, 119.725'i erkektir.

KIRŞEHİR İLÇELERİ

Kırşehir'e bağlı olan merkez ilçe ile beraber 7 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: