KPSS para yatırma nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim, lisans ve ön lisans başvuruları için para yatırma işlemleri

KPSS'den belirli bir başarı elde ederek memur olmak isteyen vatandaşlar sınav hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor. Devlet kadrolarında memur olmanın hayalini kuranlar için oldukça önem taşıyan, Kamu Personeli Seçme Sınavına giriş esnasında problem yaşamak istemeyen vatandaşlar, sınav işlemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 Sınav Takvimi duyurusu ile KPSS ücretlerinin hangi bankaya, kaç paraya yatırılacağı 2021 yılı itibarı ile yeniden gündemde.

KPSS PARA YATIRMA NASIL YAPILIR?

KPSS sınav ücreti yatırma işlemleri sınava girecek herkesi yakından ilgilendiriyor. KPSS sınavı öncesinde belirtilen ücret henüz belirlenmemiş olup geçtiğimiz yıl her bir oturum için sınav ücreti 80,00 TL idi.

Yakın bir tarihte açıklanması beklenen sınav ücretini yatırmak için vatandaşların izlemesi gereken adımları ise şu şekilde sıralayabiliriz;

İlk etapta ATM ye gidilir ve giriş tuşuna basılarak "Para yatırma" işlemine başlanır.

Kasışınıza çıkan menü kısmından "Ödemeler" butonuna basılır.

Ardından açılan penceredeki "Uyarı" kısmı okunarak devam butonuna basılarak işleme devam edilir.

Şimdi bir menü açılacak burada yapmanız gereken ise "ÖSYM Ödemeleri" sekmesine basmaktır.

Diğer aşamada ise "KPSS" seçeneği tıklanmalıdır.

Şimdi Ödemenizi ilk kez yapacağınız için "Ödeme yapmadım" butonuna tıklayın.

TC kimlik numaranızı girdikten sonra KPSS başvuru para ücretini para bölmesine yerleştirmeniz gerekiyor.

En son adım ise ücretinizi onaylamanız için karşınıza çıkan "Onayla" butonunu tıklayınız.

KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKADAN YATIRILIR?

KPSS sınavına girecek olan adayların ücret ödeme konusunda farklı seçenekleri mevcuttur. Dilerseniz ÖSYM'nin internet sitesinde bulunan "Ödemeler" kısmından banka kartı ya da kredi kartı ile sınav ücretini yatırabilirsiniz.

Banka üzerinden ödemelerini gerçekleştirmek isteyenler ise; Ziraat Bankası İnternet bankacılığı, ATM ve İnternet bankacılığı, Akbank'ın tüm şubeleri, ve en yakın PTT iş yerlerinden ödemenizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

KPSS ücretini yatırabileceğiniz diğer bankaları ise şöyle sıralamak mümkün;

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve İnternet bankacılığı

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve İnternet bankacılığı

Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankasının tüm şubeleri ve ATM

Dikkat: KKTC'den sınav başvurusu yapacak olan adaylar, ASPOS Gazi Mağusa şubelerinden ödemelerini gerçekleştirebilir