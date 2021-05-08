KPSS para yatırma nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim, lisans ve ön lisans başvuruları için para yatırma işlemleri

KPSS'den belirli bir başarı elde ederek memur olmak isteyen vatandaşlar sınav hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor. Devlet kadrolarında memur olmanın hayalini kuranlar için oldukça önem taşıyan, Kamu Personeli Seçme Sınavına giriş esnasında problem yaşamak istemeyen vatandaşlar, sınav işlemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 Sınav Takvimi duyurusu ile KPSS ücretlerinin hangi bankaya, kaç paraya yatırılacağı 2021 yılı itibarı ile yeniden gündemde.
KPSS PARA YATIRMA NASIL YAPILIR?
KPSS sınav ücreti yatırma işlemleri sınava girecek herkesi yakından ilgilendiriyor. KPSS sınavı öncesinde belirtilen ücret henüz belirlenmemiş olup geçtiğimiz yıl her bir oturum için sınav ücreti 80,00 TL idi.
Yakın bir tarihte açıklanması beklenen sınav ücretini yatırmak için vatandaşların izlemesi gereken adımları ise şu şekilde sıralayabiliriz;
KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKADAN YATIRILIR?
KPSS sınavına girecek olan adayların ücret ödeme konusunda farklı seçenekleri mevcuttur. Dilerseniz ÖSYM'nin internet sitesinde bulunan "Ödemeler" kısmından banka kartı ya da kredi kartı ile sınav ücretini yatırabilirsiniz.
Banka üzerinden ödemelerini gerçekleştirmek isteyenler ise; Ziraat Bankası İnternet bankacılığı, ATM ve İnternet bankacılığı, Akbank'ın tüm şubeleri, ve en yakın PTT iş yerlerinden ödemenizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
KPSS ücretini yatırabileceğiniz diğer bankaları ise şöyle sıralamak mümkün;
Dikkat: KKTC'den sınav başvurusu yapacak olan adaylar, ASPOS Gazi Mağusa şubelerinden ödemelerini gerçekleştirebilir