Limon suyu asit mi baz mı? Limon suyu pH değeri kaçtır?

Limonun asidik bir madde olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Limon suyunun asit mi baz mı olduğu bilgisi ise oldukça şaşırtıcıdır. Limon, asidik bir madde olmasına rağmen limon suyu alkali bir içecektir. Bunun nedenlerini yazımızın devamında sizler için açıkladık…

LİMON SUYU PH DEĞERİ

Limon suyu, vücuda alınırken asidik bir özellik gösterirken sindirildikten sonra ortama bazik yan ürünler vermektedir. Bu durum da limon suyunu oldukça özel kılmaktadır. pH tablosunda yer alan değerler, bir maddenin asidik mi bazik mi yoksa nötr mü olduğunu anlamamıza yardımcı olur. 0 – 7 arasındaki değerler asit, 7 üzerindeki maddeler nötr, 7 – 14 arasında değer alan maddeler ise baz maddeler olarak değerlendirilmektedir.

pH ölçeğinde yer alan her bir sayı, 10 katlık bir farkı anlatmaktadır. 3 pH değerine sahip asit bir madde; 4 pH değerine sahip bir maddeden 10 kat daha; 5 pH değerine sahip bir maddeden ise 100 kat daha asidik özellikler göstermektedir.

Limon suyunun pH deperi 2 – 3 arasında yer almaktadır. Bu da limonun oldukça yüksek asidik özellikler gösterdiği anlamına gelmektedir. Bir örnek vermek gerekirse limon suyunun asidik özelliği sudan 10,000 ile 100,000 kat daha fazla olmaktadır.

LİMON SUYU ASİT Mİ BAZ MI?

Limon, asidik bir madde iken limon suyu vücuda girene kadar asittir. Limon suyu vücuda alındıktan sonra bazik yan maddeler ortaya çıkartmaktadır.

Limonun içrerisinde sitrik asit ve halk arasında C vitamini olarak da bilinen askorbik asit bulunmaktadır. Bu asitler sayesinde limonun içerisindeki şeker miktarı da oldukça yükselmektedir.

Limon suyu, asidik bir madde olmasına rağmen bazik yan ürünler çıkarttığı için bazı kişiler tarafından alkali olarak adlandırılır. Limon suyunun asidik ya da bazik olması vücudunuzun pH dengesini etkilemeyecektir ancak limon suyu tüketildiği zaman bazik yan ürünler ortaya çıkarttığı için böbreklerinizi fazla asitten arındıracak ve idrarın daha asidik olmasını sağlayacaktır.