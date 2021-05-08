Ortaöğretimde HEY saatleri başlıyor! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı...

Bakan Ziya Selçuk, bir öğrencinin "Hocam artık tüm günümüzü ağır bir şekilde derslere vermek yerine günün yarısında kendi yeteneklerimizi fark edebileceğimiz etkinlikler ve sanatsal alanlarla uğraşsak?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

BAKAN SELÇUK DUYURDU: YENİ UYGULAMA DEVREYE GİRİYOR

Bakan Selçuk; "Yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye" ifadelerini kullandı.