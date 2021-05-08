Tuz asit mi baz mı? Tuzun pH değeri nedir?

Tuz, sodyum ve klor elementlerinden oluşur ve bilimsel adı sodyum klorürdür. İyonik br bileşik olan NaCl yani tuzun 100 gramından 39.36 gram sodyum; 60.66 gram ise klor bulunmaktadır. Çok eski çağlarda keşfedilen ve insanlık tarihinde birçok farklı alanda birçok farklı görevde kullanılan tuzun en bilindik kullanım alanlarından bri ise beyaz ve kırmızı etlerin tuzlanarak çok uzun süre bozulmadan saklanabilmesini sağlamasıdır. Tuzun bozulmayı geciktirme özelliği özellikle eski ve yiyeceklerin saklanmasının oldukça zor olduğu dönemlerde bu maddenin oldukça önemli bir ticaret kapısı olmasını sağlamıştır.

TUZ ASİT Mİ BAZ MI?

Tuz aslında genel olarak nötrleşme tepkimelerinde yani bir asit ile bir bazın tepkimeye girerek yarattığı birleşiklerde ortaya çıkan ana maddedir. Yani kullandığımız sofra tuzu (NaCl) bir tuzdur ancak NaCl dışında birçok farklı tuz bulunmaktadır. Tuzlar nötrleşme tepkimesinde ortaya çıkarak çok farklı alanlarda kullanılabilmektedirler.

Tuzlar, pH cetvelinde 7 değerini alırlar. Bilindiği üzere pH cetvelinde 0 – 7 arasında yer alan maddeler asit; 7 – 14 arasında yer alan maddeler ise bazik maddeler olarak adlandırılmaktadır. Nörtleşme tepkimesi ile ortaya çıkan maddeler yani tuzlar ise pH cetvelinde tam olarak 7 değerinde gösterilirler. Bu sebepler tuzlar asit ya da baz değildir. Tuz nötr bir bileşiktir.

TUZUN PH DEĞERİ KAÇTIR?

Sofra tuzu ph değeri birçok kişi tarafından, özellikle de öğrenciler tarafından merak edilmektedir. NaCl yani sodyum klorür isimli bileşik hepimizin günlük hayatında karşısına çıkan sofra tuzudur. Sofra tuzunun ortaya çıkışı ise sulu çözelti içerisinde ortama H+ iyonu veren bir asit ile ortama OH- iyonu veren bir bazın nörtleşme tepkimesine girmesidir.

NaCl'nin oluşumu sırasında HCl asidi ile NaOH bazı bir tepkimeye girer ve oluşan nötrleşme tepkimesi sonucunda ortamda 1 mol NaCl ile 1 mol H 2 O yani su oluşur. Bu tepkimenin sonucunda ortaya çıkan NaCl maddesi ise bir asit ya da baz değildir. Nötrleşme tepkimeleri sonucunda ortaya çıkan tuzların tamamı nötrdür. Tuzun pH değeri 7'dir ve tuz nötrdür.

TUZUN KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Tuzlar oldukça farklı alanlarda kullanılmaktadırlar. Bambaşka kullanım alanlarına sahip tuzlardan NaCl'nin kullanım alanlarına bakmak gerekirse NaCl, birkaç farklı alanda farklı görevlerde kullanılabilmektedir. NaCl'nin yani tuzun kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir: