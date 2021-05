AM Ne Demek, Açılımı Nedir? AM Türkçe’de Ne Anlama Gelir?

İngilizce'de ve İngilizce konuşulan ülkelerde 12 saatlik zaman kullanılması 24 saatlik zaman kullanılan ülkelerde kafa karışıklığına yol açıyor. Bu karışıklığı gidermek adına AM ne demek, PM ne demek, PM ve AM açılımı nedir gibi sorulara yanıt aranıyor. AM Türkçe'de ne anlama gelir sorusunun yanıtı, olası bir yurt dışı ziyaretinde yaşanacak kafa karışıklığını önlüyor.

AM PM FARKI NEREDEN GELİYOR?

12 saatlik zaman, birçok İngilizce konuşulan ülkede ve eski İngiliz sömürgelerinde olduğu gibi birkaç ülkede de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemde bir gün AM ve PM şeklinde 12 saatlik iki zaman dilimine ayrılır. AM açılımı Ante Meridiem, PM açılımı Post Meridiem şeklindedir. Latince olan bu tanımlardan AM "öğleden önce", PM "öğleden sonra" anlamına gelmektedir.

AM NE DEMEK?

AM yani Ante Meridiem, 12 saatlik zaman tasnifine göre öğleden önceyi karşılamaktadır. AM ile tanımlanan zaman, 24 saatlik zaman dilimine göre 00:00'dan 11:59'a kadar olan süreyi kapsamaktadır. Bu saat diliminde, 24 saatlik zaman ayrımında olduğu gibi 12:00'dan 23:59'a kadar olan adlandırma yerine 12'den sonra zaman sıfırlanır.

İNGİLİZCE A.M. NE DEMEK?

12 saatlik zamanda, 24 saatlik zamandan farklı olarak saatler 0 ile 12 arası adlandırılır. Gece ile gündüzü ayırt etmek amacıyla öğleden önce saatler AM, öğleden sonra saatler PM şeklinde gösterilir. Bizdeki 23:59'u karşılayan 11:59 PM'den sonra 12:00 AM başlar. Ertesi gün öğlen saat 11:59'da ise AM son bulur ve 12:00 itibariyle PM saatleri başlar.

AM NE ZAMAN PM NE ZAMAN?

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya, Hindistan, Meksika, Mısır, Malezya gibi ülkelerde 12 saatlik zaman kullanılmaktadır. Bilgisayar sistemlerinde de çoğunluğu 24 saatlik sisteme uyumlu olmasına rağmen dil ve bölgeye bağlı olarak 12 saatlik zaman sistemi görülür. Bu nedenle saat ayarlama esnasında PM gece mi yoksa gündüz mü, AM gündüz mü gece mi gibi sorular ortaya çıkar. Öğlenden gece yarısına kadar olan süreyi kapsayan PM gündüz, gece yarısından ertesi gün öğlene kadar olan süre AM olarak nitelendirilebilir.