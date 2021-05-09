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Giriş Tarihi: 9.5.2021 09:25 Son Güncelleme: 9.5.2021 09:26

Kahramanmaraş Nerede, Hangi Bölgede? Kahramanmaraş’ın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Kahramanmaraş Nerede, Hangi Bölgede? Kahramanmaraş’ın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Türkiye’nin 81 ilinden bir tanesi olan Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı’ndaki üstün cesareti, başarısı ve kahramanlığı ile bilinen bir şehrimizdir. Dünyada madalyası bulunan sayılı şehirlerinden birisidir. Küçük ve kendi halinde olan bu şehirde pek çok güzellik saklıdır. Peki  Kahramanmaraş nerede, hangi bölgede? Kahramanmaraş’ın ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi var? İşte merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik…

Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı'ndaki cesareti, başarısı ve kahramanlığı ile ünlenen bir şehrimizdir. Bu şehrimiz Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden birisidir. Kahramanmaraş'ın yüz ölçümü 14.519 km2'dir. Şehrin deniz seviyesinden yüksekliği 568 metre ve il plaka kodu'46'dır.

KAHRAMANMARAŞ NEREDE?

Kurtuluş Savaşındaki cesareti ve başarısı sebebi ile adının önüne "Kahraman" kelimesini alan ilimiz Maraş, Akdeniz Bölgesi'nin Adana Bölümü'nde bulunur. Kahramanmaraş ilimize sınır komşuluğu yapan iller; kuzeydoğu sınırında Malatya, doğu sınırında Adıyaman, güneydoğu sınırında Gaziantep, güneybatı sınırında Osmaniye, batı sınırında Adana, kuzeybatı sınırında Kayseri, batı sınırında ise Sivas'tır.

KAHRAMANMARAŞ HANGİ BÖLGEDE?

Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlığı ile bilinen şehrimiz Kahramanmaraş, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Akdeniz Bölgesi'nde bulunan bir ilimizdir. Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi'nin Adana Bölümü'nde bulunur. Bu ilimizi çevresinde bulunan iller; Malatya, Sivas, Kayseri, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman'dır.

KAHRAMANMARAŞ NÜFUSU

Kahramanmaraş, Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden bir tanesidir. Bu şehrimiz 2021 yılı Türkiye nüfus sıralamasında 18. sırada yer almaktadır. Bu kahraman ilimizin nüfusu 1.168.163'tür. Bu nüfusun 575.243'ü kadın, 592.920'si erkektir.

KAHRAMANMARAŞ İLÇESİ

TÜİK verilerine göre Kahramanmaraş ilimize bağlı olan 11 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekildedir:

  • Onikişubat
  • Dulkadiroğlu
  • Elbistan
  • Afşin
  • Türkoğlu
  • Pazarcık
  • Göksun
  • Andırın
  • Çağlayancerit
  • Nurhak
  • Ekinözü

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Kahramanmaraş Nerede, Hangi Bölgede? Kahramanmaraş’ın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?
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