Kocaeli Nerede, Hangi Bölgede? Kocaeli’nin Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Kocaeli, gerek doğal güzellikleri ile gerekse gelişen sanayisi ile Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisidir. Bu şehir, Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden birisi olmasına rağmen yüzölçümü olarak en büyük şehirler arasında değildir. Yüz ölçümü 3.397 km2 dir. Kocaeli ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 3 metredir ve il plaka kodu 41'dir.

KOCAELİ NEREDE?

Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Kocaeli, Marmara Bölgesi'nin en büyük 3. ilidir. Kocaeli, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmara Denizi'nin doğu kısmında yer alan bir şehirdir. Bu ilimiz; doğu sınırında Sakarya, batı sınırında İstanbul, güney sınırında Bursa ve güneybatı sınırında Yalova şehirleri ile sınır komşuluğu yapmaktadır. Bu şehrin hem Karadeniz'e hem de Marmara Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

KOCAELİ HANGİ BÖLGEDE?

Kocaeli, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmara Denizi'nin doğu kısmında yer alan bir şehirdir. Bu şehrimiz Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu bölgenin ise Çatalca- Kocaeli Bölümü'nde bulunmaktadır. Bu ilimizi çevreleyen iller; Sakarya, İstanbul, Bursa ve Yalova'dır.

KOCAELİ NÜFUSU

Kocaeli, Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden birisidir. Bu şehir Türkiye'nin en kalabalık 10. şehridir. Bu şehrin nüfusu 1.997.258'dir. Bu nüfusun 987.725'i kadın, 1.009.533'si erkektir.

KOCAELİ İLÇELERİ

Kocaeli iline ait 12 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: