Muğla Nerede, Hangi Bölgede? Muğla’nın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Turizm kenti olarak da bilinen Muğla, Türkiye'nin özellikle yaz sezonunda en kalabalık kentlerinden birine dönüşmektedir. Bu kentimiz sadece yaz sezonu değil, kış sezonunda da kalabalık sayılan şehirlerden birisidir. Bu şehrin yüz ölçümü 12.655 km2 dir ve Türkiye yüz ölçümü sırası 19'dur. Bu ilimizin il plaka kodu 48'dir.

MUĞLA NEREDE?

Türkiye'nin en turistik şehirlerinden birisi olan Muğla, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi'nde bulunmaktadır. Bu turistik şehir Ege Bölgesi'nin Asıl Ege Bölümü'nde bulunmaktadır. Bu şehir, doğu sınırında Antalya, kuzeydoğu sınırında Burdur ve Denizli, kuzey sınırında ise Aydın şehirleri ile sınır komşuluğu yapmaktadır. Ayrıca Muğla hem Ege Denizi'ne hem de Akdeniz'e kıyısı olan bir şehrimizdir.

MUĞLA HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olan Muğla, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi'nde bulunmaktadır. Bu turistik şehir Ege Bölgesi'nin Asıl Ege Bölümü'nde bulunmaktadır. Bu ilin çevresinde bulunan iller ise; Antalya, Burdur, Denizli ve Aydın'dır. Bu şehrin hem Akdeniz'e hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

MUĞLA NÜFUSU

Muğla, Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden birisidir. Bu şehir, Türkiye nüfus sıralamasına göre 24. sıradadır. Muğla'nın nüfusu 1.000.773'tür. Bu nüfusun 492.269'u kadın, 508.504'ü erkektir.

MUĞLA İLÇELERİ

Muğla iline bağlı 13 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler: